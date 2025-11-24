Mujer de Wisconsin involucrada en apuñalamiento es hallada tras huir de hogar grupal

MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — La búsqueda de una mujer de Wisconsin que casi mató a puñaladas a una compañera de clase hace más de una década para complacer al personaje ficticio "Slender Man" concluyó el domingo en la noche, cuando la policía la descubrió durmiendo afuera de una parada de camiones en Illinois.

Morgan Geyser, de 23 años, fue encontrada en una parada de camiones en Posen, Illinois, confirmó la policía temprano el lunes. Posen está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Chicago y a unos 274 kilómetros (unas 170 millas) al sur de Madison, Wisconsin.

El Departamento de Policía de Madison declaró el domingo que Geyser se había zafado de su dispositivo de monitoreo electrónico y había dejado su hogar grupal en el lado oeste de la ciudad capital. Fue vista por última vez alrededor de las 8 de la tarde del sábado con un conocido adulto, indicó el departamento.

Geyser fue encontrada con un hombre de 42 años que fue acusado de allanamiento criminal y obstrucción de identificación, confirmó la policía de Posen. Desde entonces, ha sido liberado. Geyser debe comparecer en la corte del condado Cook el martes por la mañana para una audiencia sobre su extradición a Wisconsin.

La policía de Posen publicó una declaración en Facebook el lunes por la mañana diciendo que los policías fueron enviados a la parada de camiones por un informe de un hombre y una mujer merodeando detrás del edificio. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Geyser y al hombre durmiendo en la acera.

Geyser inicialmente dio a los policías un nombre falso y se negó repetidamente a proporcionar su nombre real, según la declaración. Finalmente, les dijo que no quería decirles quién era porque había "hecho algo realmente malo" y sugirió que podrían "simplemente buscarla en Google". Los policías la detuvieron a ella y al hombre sin incidentes.

Geyser fue colocada en un hogar grupal este año después de recibir una liberación condicional del Instituto de Salud Mental de Winnebago. Fue enviada al instituto psiquiátrico en 2018 después de declararse culpable de intento de homicidio intencional en primer grado en un acuerdo con los fiscales para evitar la prisión. El apuñalamiento ocurrió en 2014.

Los fiscales habían instado al juez a no aprobar la liberación de Geyser del instituto de salud mental, diciendo que no se podía confiar en ella.

El abogado de Geyser, Tony Cotton, había dicho que no sabía qué había pasado con su cliente. Dijo a LA NACION en un correo electrónico el lunes por la mañana que aún no había hablado con Geyser y no sabía cuáles eran las circunstancias de su partida.

El Departamento de Policía de Madison declaró el domingo que no fue informado de que Geyser estaba desaparecida hasta casi 12 horas después de que dejó el hogar grupal. El Departamento de Correcciones del estado recibió una alerta el sábado por la noche de que el monitor de tobillo de Geyser había fallado. El departamento contactó al hogar grupal donde vivía unas dos horas después y se le informó que ella no estaba allí y que se había sacado el brazalete, indicó la policía de Madison.

El Departamento de Correcciones emitió una solicitud de aprehensión poco después de la medianoche. El Departamento de Policía de Madison dijo que no supo que Geyser estaba desaparecida hasta que alguien del hogar grupal llamó a la mañana siguiente. El departamento de correcciones por ahora no ha respondido a un correo electrónico solicitando comentarios.

Los funcionarios de salud del estado intentaron bloquear su liberación en marzo, diciendo al juez que Geyser no había informado a su equipo de terapia que había leído "Rent Boy", una novela sobre asesinato y venta de órganos en el mercado negro. También alegaron que ha estado comunicándose con un hombre que colecciona memorabilia de asesinatos y le ha enviado su propio dibujo de un cuerpo decapitado y una postal diciendo que quiere ser íntima con él.

Cotton, el abogado de Geyser, defendió sus acciones, diciendo que ella solo lee lo que el personal permite y que Geyser cortó la comunicación con el coleccionista el año pasado. Antes de eso, él la había visitado tres veces, declaró Cotton.

"Morgan no es más peligrosa hoy", indicó Cotton en la audiencia judicial de marzo.

El juez concluyó que Geyser no estaba tratando de ocultar nada y procedió con su liberación.

Las autoridades dicen que Geyser y su amiga, Anissa Weier, también de 12 años, atrajeron a su compañera de clase, Payton Leutner, a un parque suburbano de Milwaukee después de una pijamada. Geyser apuñaló a Leutner más de una docena de veces mientras Weier la incitaba. Leutner apenas sobrevivió.

Las niñas luego dijeron a los investigadores que atacaron a Leutner para ganarse el derecho de ser sirvientes de "Slender Man" y temían que él dañara a sus familias si no cumplían.

Slender Man fue creado en línea por Eric Knudson en 2009 como una figura misteriosa editada en fotos cotidianas de niños jugando. Se convirtió en un personaje popular en videojuegos, historias en línea y una película de 2018.

Weier se declaró culpable de intento de homicidio intencional en segundo grado. También fue enviada al centro psiquiátrico pero fue liberada en 2021.

Steve Lyons, un portavoz de la familia Leutner, señaló en un comunicado el domingo que Payton Leutner estaba a salvo.

