Mujer en Mississippi mata a un mono que se escapó por temor a que agrediera a sus hijos

HEIDELBERG, Mississippi, EE.UU. (AP) — Uno de los monos que escapó la semana pasada después de que un camión se volcara en una carretera de Mississippi fue abatido a tiros el domingo por la propietaria de una casa, quien dijo que temía que agrediera a sus hijos.

Jessica Bond Ferguson indicó que su hijo de 16 años le dijo en la madrugada que creía haber visto un mono corriendo en el jardín afuera de su vivienda, cerca de Heidelberg, Mississippi. Ella se levantó de la cama, agarró su arma de fuego y su teléfono celular, y salió afuera, donde vio al mono a unos 18 metros (60 pies) de distancia.

Bond indicó que a ella y a otros residentes se les había advertido que los monos que se fugaron eran portadores de enfermedades, por lo que disparó su arma.

"Hice lo que cualquier otra madre haría para proteger a sus hijos", le dijo Bond —quien tiene cinco hijos de entre 4 y 16 años— a LA NACION. "Le disparé y simplemente se quedó parado allí, y disparé de nuevo, y él retrocedió y fue entonces cuando cayó".

La Oficina Policial del condado Jasper confirmó en redes sociales que la dueña de una casa había encontrado uno de los monos en su propiedad el domingo por la mañana, pero señaló que no tenía más detalles. El Departamento de Vida Silvestre, Pesca y Parques de Mississippi se hizo cargo del mono, según informó la oficina policial.

Los monos Rhesus habían estado alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, que suele proporcionar primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad. En un comunicado, la Universidad de Tulane indicó que los monos no le pertenecen y que no era la que los estaba transportando.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.