HOUSTON (AP) — La mujer que abrió fuego en una iglesia de Texas antes de ser abatida por guardias de seguridad tenía antecedentes de padecimientos mentales y usó un fusil tipo AR en el ataque, en el cual también resultó herido de gravedad su hijo de 7 años, indicaron autoridades el lunes.

La policía de Houston identificó a la agresora en la Iglesia Lakewood como Genesse Ivonne Moreno, de 36 años, quien utilizaba un alias femenino y otro masculino. Sin embargo, los investigadores que examinaron reportes policiales pasados hallaron que Moreno se identificaba como mujer, dijo Chris Hassig, comandante de la policía de Houston.

La policía de Houston e investigadores federales indicaron el lunes que no han determinado un motivo de la balacera, pero examinan una disputa entre Moreno y la familia de su exesposo.

Documentos judiciales en una disputa por un divorcio y custodia infantil señalan que la exsuegra de Moreno había solicitado consejo al personal pastoral de la iglesia. La madre de Moreno asiste a la iglesia, la cual es encabezada por el pastor evangelista Joel Osteen.

Los documentos de la corte no indican a quién del personal contactó la mujer. Don Iloff, portavoz de la Iglesia Lakewood, dijo que el personal del templo no conocía a la agresora y que él no había hallado a nadie que conociera al contacto descrito en los documentos judiciales.

Hassig y otros indicaron que Moreno tenía antecedentes de padecimientos mentales, lo cual incluye haber sido colocada bajo detención de emergencia en 2016, pero no proporcionaron otros detalles.

Los investigadores también hallaron escritos antisemitas elaborados por la atacante, y Hassig hizo notar que el fusil de Moreno tenía una calcomanía de “Palestina” en la culata. Describió a Moreno como una “loba solitaria” que no actuó siendo parte de un grupo más grande.

“Creemos que actuó sola”, señaló Hassig.

Agentes policiales también registraron la vivienda de Moreno en la ciudad de Conroe, a unos 64 kilómetros (40 millas) al norte de Houston.

La policía investiga cómo fue que Moreno pudo adquirir legalmente en diciembre el fusil tipo AR que utilizó pese a que tenía antecedentes penales y de salud mental, dijo Troy Finner, jefe de la policía de Houston. Moreno también introdujo un fusil calibre .22 a la iglesia, señaló la policía.

Los investigadores dijeron que Moreno y el niño ingresaron al templo poco antes de la ceremonia religiosa en español de las 2 de la tarde, luego de que la mujer apuntó con un arma contra un guardia de seguridad desarmado.

Una vez en el interior, Moreno comenzó a disparar, y los guardias dentro del inmueble —Christopher Moreno, agente de la policía de Houston que estaba en su día libre, y Adrian Herrera, agente de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas— contraatacaron y la mataron, señalaron investigadores. Christopher Moreno no es pariente de Genesse Moreno, indicó Finner.

Todos los disparos ocurrieron en un pasillo de la iglesia, y la violencia no se extendió al santuario principal, agregó Hassig, quien describió la confrontación como “una batalla” que duró varios minutos.