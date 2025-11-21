Mujer ligada al asesinato de surfistas australianos en México es condenada a 20 años

Una mujer fue condenada a 20 años de cárcel por su relación con el asesinato de dos surfistas australianos y un estadounidense en 2024 en el balneario mexicano de Ensenada (noroeste), informaron este jueves autoridades judiciales.

"Traen buen teléfono y buenas llantas" en su camioneta, habría expresado la joven a sus tres cómplices, antes de que estos cometieran el asesinato, según las investigaciones de la fiscalía.

Las víctimas fueron los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, y el estadounidense Jack Carter, de 30.

Un juez mexicano condenó en Ensenada a Ary Gisell Silva, de 23 años, quien admitió durante el juicio que instigó y participó en el robo de las pertenencias de los turistas, lo que posteriormente condujo al asesinato de los tres surfistas.

Según las pruebas presentadas por la fiscalía, la mujer fue quien tuvo el primer contacto con los turistas y se percató de que tenían objetos de valor, por lo que instó a su novio y a los otros dos hombres a cometer el robo.

Los tres sujetos ya fueron detenidos y acusados de asesinato, pero son procesados en juicios aparte.

Los surfistas fueron reportados como desaparecidos el 27 de abril de 2024 cuando acampaban en Ensenada, adonde habían viajado desde Estados Unidos para practicar surf.

Según la Fiscalía, los asaltantes "sorprendieron intencionalmente a los surfistas y les dispararon con armas de fuego, privándolos de la vida el domingo 28 de abril".

El crimen provocó gran indignación y tristeza en sus países, donde se desató una intensa campaña de búsqueda en medios y redes sociales. Los cuerpos fueron encontrados el 3 de mayo siguiente ocultos en un acantilado.

Silva fue hallada responsable de delitos relativos a "robo con violencia", según el fallo publicado este jueves en los registros públicos del poder judicial de Baja California, fronterizo con Estados Unidos.

Otros turistas extranjeros que visitan la zona del Pacífico mexicano ya habían sido blanco de ataques criminales.

En noviembre de 2015, otros dos surfistas australianos, Dean Lucas y Adam Coleman, fueron asesinados y sus cuerpos luego quemados cuando viajaban por el estado de Sinaloa (noroeste).

