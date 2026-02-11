Mujer polaca es condenada en Reino Unido por asesinar a su pareja y enterrarla en el jardín

LONDRES, 11 feb (Reuters) - Una mujer polaca que asesinó a su pareja y luego enterró su cuerpo desmembrado en el jardín de la casa que compartían en Inglaterra fue condenada el miércoles a una pena mínima de 21 años de cárcel

Anna Podedworna, de 40 años, se había mudado de Polonia a Derby, en el centro de Inglaterra, con Izabela Zablocka en 2009 para buscar trabajo. Zablocka, que entonces tenía 30 años, fue dada por desaparecida al año siguiente, después de que dejara de comunicarse con su madre y su hija en Polonia

Los fiscales afirmaron que Podedworna mató a Zablocka en 2010 y luego utilizó sus habilidades como carnicera profesional para cortar su cuerpo por la mitad y enterrarlo en su jardín, que posteriormente cubrió con hormigón

"A todos los efectos, continuaste con tu vida como si nada hubiera pasado", le dijo la jueza Heather Williams a Podedworna, quien estaba sentada en el banquillo de los acusados en el Tribunal Penal de Derby

El año pasado, poco después de la visita de un periodista polaco que investigaba la desaparición de Zablocka, Podedworna finalmente reveló a la policía dónde se encontraba el cuerpo

Podedworna dijo que había matado a Zablocka en defensa propia durante una violenta discusión, pero fue condenada por asesinato tras un juicio

La jueza Williams dijo: "La forma en que trataste los restos de Izabela sin ningún remordimiento aparente concuerda con el hecho de que mataras por ira a la pareja a la que habías llegado a despreciar"

Podedworna también fue condenada por impedir un entierro legal y por obstrucción a la justicia

La jueza añadió que "sus acciones causaron un sufrimiento y un trauma indescriptibles a la familia de Izabela, que se quedó sin saber dónde estaba ni qué le había ocurrido y que buscó desesperadamente averiguar qué había pasado" (Reporte de Sam Tobin; edición de Alex Richardson; editado en español por Daniela Desantis)