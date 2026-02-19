Mujeres chadianas protagonizan la película "Soumsoum", participante en la Berlinale

Por Swantje Stein

BERLÍN, 19 feb (Reuters) - El cineasta chadiano Mahamat-Saleh Haroun dijo el jueves que su nueva película "Soumsoum, la noche de las estrellas", que compite en el Festival de Cine de Berlín, surge del deseo de destacar a las mujeres que a su criterio son fundamentales para el tejido social de Chad.

"Son ellas las que transmiten la memoria de muchas cosas", dijo a Reuters antes del estreno.

"Y en un país como Chad, donde llevamos décadas de guerra civil, creo que la ternura y la amistad son una forma de resistencia a la violencia", añadió el director, que ya ha ganado premios del jurado en los festivales de Cannes y Venecia.

El país centroafricano sin litoral ha sufrido una serie casi ininterrumpida de guerras civiles y conflictos internos desde que se independizó de Francia en 1960.

La película sigue a Kellou, una joven de 17 años interpretada por la debutante Maimouna Miawama, que lucha por comprender los nuevos poderes sobrenaturales que la convierten en una persona no deseada en el pueblo.

Kellou establece un vínculo con Aya, interpretada por Achouackh Abakar Souleymane, una mujer mayor marginada que se esfuerza por preservar las tradiciones místicas y culturales a medida que su propio tiempo llega a su fin.

LA FORTALEZA DE LAS MUJERES

Miawama dijo que asumir su primer papel protagonista había sido una experiencia muy emotiva.

"Estoy muy orgullosa de mí misma, pero también fue un reto, ya que tuve que centrarme más en expresar emociones a través de mi rostro que en pronunciar el diálogo", dijo.

El mensaje de la película sobre la fuerza de las mujeres le llegó al corazón, y espera que las espectadoras salgan del cine sintiéndose empoderadas.

"Espero que, al verla, puedan salir de su zona de confort, dejar de decir 'soy inferior' y ser capaces de lograr grandes cosas, de afrontar retos", destacó.

Souleymane, que protagonizó la anterior película de Haroun, "Lingui, The Sacred Bonds", hizo hincapié en la resiliencia de las mujeres.

"Tenemos el deber de ser fuertes y valientes, pero también de garantizar que se transmitan las cosas buenas, porque somos nosotras las que criamos a los hijos", dijo.

"Soumsoum" compite con otras 21 películas por el Oso de Oro, el máximo galardón del festival, que se entregará el 21 de febrero. (Reporte de Swantje Stein, redacción de Miranda Murray; editado en español por Daniela Desantis)