Mujeres corren sin velo en Irán y un responsable deportivo dimite

El presidente de la Federación de Atletismo de Irán dimitió este domingo debido a la participación de mujeres que no llevaban el velo obligatorio en un evento deportivo, anunció un medio oficial.

"Hashem Siami dejó su puesto debido a las controversias ligadas a una competición de carrera de resistencia organizada en Chiraz", una gran ciudad del sur de Irán, indicó la agencia Irna.

Según imágenes difundidas en los medios iraníes, algunas mujeres participaron el viernes en la prueba sin llevar el velo.

Este incidente llega tras la entrada en vigor a mediados de abril de un nuevo plan de la policía para endurecer el control de llevar el velo por parte de las mujeres, algo obligatorio desde la Revolución Islámica de 1979.

El fiscal de la provincia de Fars, donde está situada Shiraz, anunció el domingo que iba a convocar a los organizadores del evento para recibir "explicaciones".

Siami declaró a Irna que su federación no era el organizador de la competición y que las mujeres que no llevaban velo no formaban parte del grupo de atletas de su organismo.

Estos últimos meses, cada vez más mujeres aparecen sin velo en los lugares públicos, sobre todo tras el inicio del movimiento de protesta desencadenado tras la muerte, mientras estaba detenida, en septiembre, de Mahsa Amini, por infracción al estricto código de vestir.

Al menos cuatro célebres actrices fueron cuestionadas por las autoridades la semana pasada tras aparecer en público en Teherán sin el velo obligatorio.

El 16 de abril, las autoridades habían indicado que más de 150 establecimientos comerciales habían sido cerrados en 24 horas por no haber respetado la obligación de llevar el velo por parte de las empleadas.

En Chiraz, la policía había detenido hace más de un año a varias jóvenes que habían participado con la cabeza descubierta en un evento de skateboard, así como a organizadores.

