Mujeres: onu, se necesitan 286 años para igualdad jurídica entre hombres y mujeres

"A nivel mundial, las mujeres cuentan solo con el 64% de los derechos legales de los que tienen los hombres", declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su mensaje en víspera de la jornada del 8 de marzo.

"La discriminación legal puede afectar todos los aspectos de la vida de una mujer, impidiéndole poseer propiedades, solicitar el divorcio o aceptar un empleo sin el permiso de su esposo. En más de 40 países, la violación conyugal no se considera delito", prosiguió Guterres.

Además, "las leyes limitan el acceso de las mujeres a la educación, su capacidad de transmitir su nacionalidad a sus hijos e incluso su libertad de movimiento fuera del hogar".

"Incluso cuando existen protecciones legales, la discriminación y la implementación insuficiente de estas medidas dificultan que las mujeres sean escuchadas por los tribunales y obtengan asistencia legal", aseveró Guterres.

"Muchas de estas leyes injustas han estado vigentes durante siglos, pero hoy también presenciamos una nueva y peligrosa tendencia. En un contexto de creciente autoritarismo e inestabilidad política, y un renovado impulso para consolidar el patriarcado, se están revirtiendo avances logrados con mucho esfuerzo, desde mayores protecciones en el lugar de trabajo hasta los derechos sexuales y reproductivos", enfatizó Guterres.

"Es hora de hacer de la justicia una realidad para las mujeres y las niñas de todo el mundo", concluyó el secretario general de la ONU, al anunciar la 70ª sesión anual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, prevista del 9 al 19 de marzo de 2026 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y dedicada a la igualdad de género. (ANSA).