Mujeres pueden autoanalizarse para detectar virus cáncer de cuello de útero, según nuevas directrices

Por Nancy Lapid

4 dic (Reuters) - Las mujeres con un riesgo medio de padecer cáncer de cuello de útero pueden evitar las desagradables pruebas que se hacen en las consultas médicas y, en su lugar, someterse en casa a una prueba segura para detectar el virus que causa casi todos los casos de la enfermedad, dijo el jueves la Sociedad Americana contra el Cáncer.

La primera prueba casera de detección del virus del papiloma humano (VPH), fabricada por Teal Health y aprobada en mayo por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, utiliza un hisopo vaginal, evitando el tradicional examen con espéculo que se realiza en la clínica. Las mujeres envían los frotis a un laboratorio certificado para su análisis.

Al menos en parte debido a que los exámenes con espéculo pueden resultar incómodos o incluso dolorosos, "la mitad de las mujeres de Estados Unidos que padecen cáncer de cuello de útero no se sometieron a una prueba de cribado en los últimos diez años", declaró a principios de este año la doctora Diane Harper, de la Universidad de Michigan, que ha estudiado la eficacia de los frotis vaginales.

Las nuevas directrices, publicadas en CA - A Cancer Journal for Clinicians, ayudarán a mejorar el cumplimiento de las pruebas de cribado y a reducir el riesgo de cáncer de cuello de útero, afirmó en un comunicado el doctor Robert Smith, coautor y vicepresidente primero de la AEC.

Según las recomendaciones actualizadas, se prefieren los exámenes con espéculo, pero también son aceptables las muestras vaginales recogidas por la propia paciente.

Cuando las muestras recogidas por la propia paciente dan negativo para el VPH, se recomienda repetir el cribado a los tres años, mientras que las pruebas con espéculo negativo deben repetirse cada cinco años, según la ACS.

La ACS aconseja a las pacientes de riesgo medio que inicien el cribado del cáncer de cuello uterino a los 25 años y se sometan a pruebas de detección de cepas de VPH de alto riesgo -las llamadas pruebas primarias de VPH- cada cinco años hasta los 65 años. En ese momento, el cribado puede detenerse, siempre que las últimas pruebas hayan dado negativo.

Aunque los programas de cribado del cáncer de cuello de útero han reducido la incidencia de la enfermedad en más de la mitad desde mediados de la década de 1970, este año se diagnosticarán más de 13.000 casos en Estados Unidos y más de 4.000 personas morirán a causa de la enfermedad, según la ACS.

En mayo de 2024 se aprobó una prueba de hisopo vaginal de Roche para uso de las pacientes en las consultas médicas.

Autores de la guía señalan que la vacunación contra el VPH antes de los 17 años se asocia a una reducción del 90% del riesgo de cáncer de cuello de útero.

(Reporte de Nancy Lapid; Editado en español por Juana Casas)