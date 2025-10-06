Mujeres representan un 38% de profesionales en 2024, pero sus películas tienen un 24% menos de recursos, según CIMA

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presencia de las mujeres en el sector del largometraje ha alcanzado el 38%, un punto porcentual más que el año anterior, según ha desvelado la 10ª edición del Informe sobre la situación de las mujeres en el cine español, que confirma la "brecha estructural" de los presupuestos, ya que las películas dirigidas por mujeres cuentan con un 24% menos de recursos, más de medio millón de euros de diferencia por título.

Así se ha desvelado este lunes en un acto que ha tenido lugar en la Academia de Cine, en el marco de la celebración del Día del Cine Español. El informe ha analizado los últimos diez años de las mujeres en el sector del largometraje, un periodo en el que se ha pasado del 26% (2015) al 38% (2024).

La entidad ha destacado la aceleración en el último lustro de la representatividad femenina y auguran que, de continuar así, "se podría alcanzar un mínimo equitativo (40%) en 2026". Sin embargo, CIMA ha lamentado que las brechas todavía persisten, como en el caso de los cargos feminizados como vestuario o peluquería, dos ámbitos que "apenas cambian", mientras que áreas históricamente "masculinizadas" como Producción (24%), Dirección de Fotografía (21%), Composición Musical (26%) y Sonido (26%), siguen muy lejos de parámetros equitativos.

Asimismo, el informe confirma que las películas dirigidas por mujeres cuentan con un 24% menos de recursos, lo que supone más de medio millón de euros de diferencia por título. Las ayudas selectivas agravan esta desigualdad (-30%), mientras que en las generales la diferencia se reduce, apunta la entidad.

A partir de estos resultados, CIMA identifica tres principales retos a los que hacer frente. En primer lugar, consolidar y acelerar la feminización en los puestos de liderazgo; corregir la desigualdad económica, que condiciona la competitividad de las mujeres cineastas; y garantizar una mayor diversidad interseccional, rompiendo la homogeneidad cis, blanca y normativa que sigue dominando el cine español.

En cuanto al papel de los agentes en 2024, el 36% de los largometrajes comprados o coproducidos por RTVE, Atresmedia Cine y Telecinco Cinema fueron dirigidos por mujeres. Así, RTVE tuvo un 38%, Telecinco un 33% y Atresmedia un 31%.

Entre las plataformas que producen cine español, Filmin (67%) y Movistar Plus + (43%) destacan por un mayor respaldo a películas dirigidas por mujeres, en comparación con otras plataformas que su apuesta por las películas dirigidas por mujeres es "prácticamente nula".

DIVERSIDAD DELANTE Y DETRÁS DE LA PANTALLA El análisis delante de las pantallas de las obras de ficción estrenadas en 2024 muestra un suspenso en diversidad. El 100% de los papeles protagonistas están interpretados por personas con identidades cisgénero, mientras que las identidades de género no hegemónicas apenas alcanzan el 0,6% y únicamente en papeles secundarios.

Asimismo, CIMA destaca la ausencia de intérpretes con cuerpos no normativos (6%) y la no normatividad se feminiza, ya que señalan que el 62,16% de los cuerpos considerados no normativos en pantalla corresponden a mujeres cis. Por otro lado, afirman que la discapacidad es "casi invisible", puesto que los intérpretes con discapacidad representan un 0,65%, mientras que los personajes con discapacidad ascienden a un "escaso 4,88%". En el caso de las personas racializadas, son intérpretes y personajes blancos quienes concentran la representación, dejando a las personas racializadas en una presencia testimonial: el 4,55% de intérpretes y el 3,90% de personajes. A ello se suma el edadismo de género. Las mujeres cis concentran el protagonismo entre los 26 y los 45 años, mientras que los hombres cis ocupan la centralidad de la trama a partir de los 46 años (70,27% de 46-50 años, 61,29% de los 51-55 años). Por último, CIMA recomienda medidas de casting inclusivo y criterios que impulsen el acceso de identidades no cis, racializadas, con discapacidad y corporalidades no normativas a roles protagonistas; narrativas donde estas identidades se representen más allá del conflicto; y seguimiento interseccional basado en indicadores públicos que permitan reducir las brechas de empleabilidad y representación.