Mujeres suicidas y armas modernas elevan la amenaza insurgente en Pakistán

Por Asif Shahzad y Ariba Shahid

ISLAMABAD, 11 feb (Reuters) - Vestidos con uniformes militares y con rifles colgados al hombro, Yasma Baloch y su marido Waseem sonríen a la cámara en una fotografía publicada por los insurgentes paquistaníes tras su última misión: detonar bombas suicidas.

"Compartieron el matrimonio antes de compartir una última resistencia", afirmó el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) en un comunicado que acompañaba a la fotografía, muy editada, enviada a los periodistas y distribuida en redes sociales. Fue una de la media docena de fotografías y biografías que Reuters no ha podido verificar de inmediato, pero que los analistas consideran parte de una campaña propagandística de los insurgentes de la provincia suroccidental, rica en recursos, para mostrar el atractivo de su movimiento.

Los ataques insurgentes en la provincia más grande y pobre de Pakistán batieron un récord el año pasado, lo que aumentó los riesgos para las enormes inversiones previstas en la región, incluidos los intereses chinos y estadounidenses.

MAYOR ATRACTIVO ÉTNICO

El creciente número de mujeres contribuye a impulsar el reclutamiento, según el viceministro del Interior, Talal Chaudhry, en la batalla que llevan décadas librando los insurgentes para conseguir una mayor autonomía y una mayor participación en los recursos regionales y los minerales críticos.

"Les da popularidad y alcance, e impresiona a su comunidad que la lucha haya entrado en sus hogares", dijo Chaudhry a Reuters.

Pakistán ha abordado la cuestión del reclutamiento de insurgentes por internet a través de numerosas plataformas de redes sociales, añadió.

Un portavoz del BLA no respondió a una solicitud de comentarios.

Tres suicidas se encontraban entre las seis mujeres que participaron en la mayor del grupo en enero, que causó 58 muertos y casi paralizó la provincia, según Hamza Shafaat, un alto cargo del Gobierno.

Antes de esos ataques, los registros muestran un total de cinco mujeres suicidas del BLA, incluido el primer ataque de este tipo en 2022, mientras que otras tres fueron capturadas en operaciones antiterroristas en los últimos meses.

Aunque las autoridades solo tienen constancia de un pequeño número de mujeres que se han unido a las filas del BLA, los analistas afirman que los reclutamientos apuntan a un creciente atractivo del grupo entre los residentes de etnia baluchi. "El mayor atractivo de la insurgencia... ha ido ahora más allá de los jefes tribales y feudales, dominados por los hombres, para incluir a un sector más amplio de la sociedad", afirma Pearl Pandya, analista de Asia Meridional en el observatorio de conflictos ACLED.

"EL GRUPO INSURGENTE MÁS LETAL"

La participación de las mujeres amplifica un movimiento que, según el ejército pakistaní, ha aumentado su potencia de fuego con el acceso a un enorme alijo de armas estadounidenses abandonadas en Afganistán tras la retirada de Washington del país vecino en 2021. "En el sur de Asia actual, el BLA es el grupo insurgente más organizado y letal", afirmó Abdul Basit, investigador en insurgencias y militancia de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

Citó el uso de drones por parte del grupo para identificar el despliegue de efectivos y sus vulnerabilidades, y añadió que utilizó comunicaciones por satélite durante el secuestro de un tren con más de 400 pasajeros a bordo en febrero de 2025.

Pakistán recuperó 272 rifles de fabricación estadounidense y 33 dispositivos de visión nocturna en junio del año pasado, según el ejército, además de las armas incautadas en los últimos ataques en Baluchistán.

Las fuerzas armadas "siguen viendo estas armas en manos de los

que operan dentro de Pakistán", dijo a Reuters su portavoz, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, antes de los ataques de enero.

El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo: "Como ha dicho el presidente Trump, la chapucera retirada de Afganistán de Joe Biden fue el día más vergonzoso de la historia de nuestro país, que trágicamente provocó la muerte de 13 militares estadounidenses y la pérdida de equipo a manos de los talibanes".

"No comentamos conversaciones privadas con Gobiernos extranjeros", añadió Kelly.

Durante más de una decena de ataques coordinados en enero, los insurgentes asaltaron hospitales, edificios gubernamentales y mercados, detonaron bombas y dispararon contra la multitud, matando a 58 civiles y agentes de seguridad.

(Información de Asif Shahzad en Islamabad y Ariba Shahid en Karachi; reportaje adicional de Saleem Ahmed en Quetta y Trevor Hunnicutt e Idrees Ali en Washington; redacción de Saad Sayeed; edición de Clarence Fernandez; edición en español de María Bayarri Cárdenas)