Por Anna Voitenko

KIEV, 21 mar (Reuters) - Alla Antonova dice que sufrió palizas, que le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y que soportó muchas otras amenazas de soldados rusos en la Ucrania ocupada que querían saber dónde servía su yerno en el ejército ucraniano.

A su madre, Natalia Kucherova, de 73 años, la obligaron a sentarse en una habitación contigua de su apartamento, pero dice que en general la dejaron en paz: los soldados sólo estaban interesados en su hija.

Reuters no pudo verificar de forma independiente sus testimonios. Moscú ha negado las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades o atacado deliberadamente a civiles durante su invasión, que califica de "operación militar especial".

Ahora en Kiev, escapar del calvario supuso huir de su casa en el puerto de Berdiansk, en la parte ocupada de la región meridional de Zaporiyia, y emprender un tortuoso viaje de cinco días.

Con la ayuda de voluntarios ucranianos, la familia y su perro viajaron hasta el sur de Rusia y, a principios de febrero, volvieron por tierra a territorio ucraniano.

En declaraciones a Reuters en un apartamento alquilado en la capital ucraniana, Antonova, de 53 años, dijo que los soldados rusos visitaron su casa de Berdiansk tres veces en los últimos meses de 2023 y tan recientemente como en enero de este año.

"Me llevaron al dormitorio y a mamá a la cocina", dijo Antonova.

"Fueron tres. Me interrogaron, es la forma en que yo lo diría. Y me pegaron. Tenía moratones en las piernas, en la espalda"

Antonova mostró a Reuters varias fotografías de graves hematomas en el brazo y las piernas.

Otro soldado, dijo, le puso la bolsa de plástico sobre la cabeza y presionó para que dejara de respirar.

"Empecé a perder el conocimiento. Me quitaron la bolsa y me sentí mal", dijo Antonova. "Les dije: 'Mátenme. Es la verdad, no sé nada'"

La misión diplomática rusa en Ginebra no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el relato de las mujeres.

Un informe sobre las condiciones en las zonas ocupadas publicado esta semana por la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania describe un "clima de miedo" en las zonas ocupadas más de dos años después de la invasión rusa. En él se informa del uso generalizado de las tácticas que Antonova y su familia describen.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el miércoles, tras la publicación del informe, el alto diplomático ruso Igor Sergeev acusó a los organismos de derechos humanos de la ONU de aplicar un doble rasero y de hacer la vista gorda ante las violaciones cometidas por Kiev.

Golpeada sin sentido

Antonova declaró que los soldados la golpearon hasta dejarla sin sentido durante una de las "visitas", en enero de este año.

Mostró a Reuters un video que le hicieron grabar, enviado a su propia hija de 29 años, Anastasia, en el que dice que había venido "gente buena y educada, soldados" y le pedían a la hija que cooperara si quería volver a ver a su madre.

"Mi hija lo entendió enseguida y lo borró. Y ellos se limitaron a decir 'piénsatelo, ya iremos a verte'".

Kucherova dejó claro lo que pensaba de los soldados.

"¿Qué es lo que quieren?", les dije, "¿Van a meter a mi hija en un sótano y violarla?", contó a Reuters sobre la experiencia, lo que provocó que un soldado le preguntara dónde había oído esas cosas.

"Le dije que todo el pueblo habla de ello. Todo el pueblo, sobre cómo están abusando de la gente allí".

Kucherova, que había vivido toda su vida en Berdiansk, lloraba por marcharse, pero al final no necesitó mucho convencimiento.

"Me dijeron: 'nos quedamos aquí mucho tiempo, en Berdiansk'. Y eso significa que las visitaremos a menudo", explica. "Así que eso fue lo que ocurrió. Recogimos rápidamente nuestras cosas y nos fuimos. Nos dijeron que nos fuéramos rápido". (Redacción de Ronald Popeski; Editado en español por Juana Casas)