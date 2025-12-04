Multa millonaria a página porno británica por no comprobar eficazmente la edad de los usuarios

El regulador británico de medios impuso el jueves una multa de 1.000.000 de libras (US$1,3 millones) a una empresa que gestiona 18 sitios pornográficos por un sistema de verificación de edad de usuarios considerado insuficientemente eficaz.

Esta multa, que afecta a AVS Group, es la más alta impuesta a una empresa en el marco de la ley británica Online Safety Act, destinada a proteger a los niños en su uso de internet.

"Aunque AVS haya implementado lo que llama un sistema de verificación de edad, no consideramos que esta medida sea suficientemente eficaz", indicó el regulador Ofcom en un comunicado al anunciar la multa.

El grupo ahora debe implementar un sistema adecuado de verificación de edad para los usuarios de sus sitios en un plazo de 72 horas, bajo pena de una multa diaria de 1.000 libras (US$1.334).

Además, deberá abonar una multa de 50.000 libras (US$66.730) por no haber respondido a una solicitud de información de Ofcom.

Desde el 25 de julio, los sitios web, redes sociales y plataformas de intercambio de videos deben implementar controles estrictos de edad para impedir que los menores accedan, entre otros, a contenidos pornográficos.

En caso de incumplimiento, las plataformas se exponen a multas de hasta 18.000.000 de libras (unos US$24 millones), o al 10% de su facturación mundial.

En los casos más graves, Ofcom podrá recurrir a la justicia para bloquear el acceso al sitio o plataforma afectada desde el territorio británico.

La ley Online Safety Act, adoptada en 2023, también impone obligaciones a las plataformas para proteger a los niños de contenidos que fomenten trastornos alimenticios, ideas suicidas o autolesiones.

alm/mhc/psr/eg