Multa para Lookman

Lookman, de 27 años, se presentó este martes en el Centro Deportivo Bortolotti de Zingonia, donde se entrenó en soledad tras haber cuestionado el pasado lunes 4 desde redes sociales la decisión del Atalanta de rechazar una oferta del Inter para incorporarlo.

Luca Percassi, administrador delegado del Atalanta, aclaró que el compromiso del club bergamasco con Lookman era transferirlo al extranjero tras el rechazo a una oferta de 45 millones de euros que Inter presentó por su pase.

Percassi también reveló ayer que Atalanta rechazó en agosto de 2024 una oferta de 20 millones de euros que París Saint-Germain presentó por el pase de Lookman, a quien el club bergamasco, según la prensa italiana, sólo dejará partir al Inter a cambio de 50 millones de la moneda comunitaria.

El delantero nigeriano en teoría está disponible para que el DT croata Ivan Juric lo incluya en la lista de convocados para el duelo que Atalanta jugará el domingo 24 como local ante Pisa por la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

Juric, reemplazante de Gian Piero Gasperini, quien interrumpió su exitoso ciclo de 9 años en Atalanta y firmó para Roma, evaluará el estado físico de Lookman y definirá si lo considerará para el partido contra Pisa.

La prensa italiana publicó que Lookman, quien sumó 52 goles y 25 asistencias en los 118 partidos que jugó para Atalanta, se entrenó en soledad durante las últimas dos semanas en Portugal y Londres.

Previamente, Lookman no se había entrenado con el resto del plantel del equipo bergamasco debido a una distensión en el gemelo izquierdo.

El delantero nigeriano, ganador del Balón de Oro africano en 2024, arribó al Atalanta en 2022 del Leicester en 12 millones de euros y el pasado viernes 1 eliminó de su perfil de Instagram toda referencia a su etapa en el club bergamasco.

La posición de Lookman generó descontento en la afición del Atalanta, que colocó un cartel frente al centro deportivo de Zingonia para cuestionar al delantero nigeriano por querer abandonar el club. (ANSA).