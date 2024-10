Multado con 979.000 dólares el Nottingham Forest por criticar al VAR en redes

El Nottingham Forest fue multado con 896.000 euros (979.000 dólares) este viernes por criticar el videoarbitraje en la red social X tras perder contra el Everton en abril, informó la Federación Inglesa de Fútbol.

El club de la Premier League mostró su disconformidad debido a que no le pitaron tres penales a favor en un partido que perdió 2-0 contra el Everton, rival directo en aquel momento en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

"Tres decisiones extremadamente equivocadas - tres penales no pitados - que simplemente no podemos aceptar", escribió el Nottingham Forest en su cuenta oficial de X, acusando al responsable del VAR de ser seguidor del Luton, que peleaba también por no descender.

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) estimó que estos comentarios desprestigian el fútbol al "cuestionar la imparcialidad y poner en duda la integridad de los árbitros del partido" y remitió el asunto a una comisión regulatoria.

"Extremadamente decepcionados", afirmó el Forest tras esta multa considerada por el club "totalmente desproporcionada" y anunció en un comunicado que recurrirá.

El Nottingham Forest terminó la temporada pasada en el puesto 17º, seis puntos por encima del Luton, que descendió junto con el Burnley y el Sheffield United.

Actualmente, el club es 10º en la Premier, con una sola derrota desde el comienzo de la liga.

AFP