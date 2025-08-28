Multan a Medvédev con US$42.500 tras su reacción en el Abierto de EEUU

Por Shrivathsa Sridhar

NUEVA YORK, 27 ago (Reuters) - El excampeón Daniil Medvédev fue multado el miércoles con un total de US$42.500 por la organización del Abierto de Estados Unidos debido a su reacción durante la derrota ante Benjamin Bonzi al comienzo del torneo.

El tenista ruso por 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6 y 6-4, pero fue su comportamiento en el tercer set lo que acaparó los titulares, cuando el campeón de 2021 lanzó una diatriba contra el árbitro y provocó los abucheos de los aficionados, que impidieron que su rival sirviera.

Medvédev, decimotercer cabeza de serie, se enfrentaba a un punto de partido y a una derrota en sets corridos cuando un fotógrafo entró en la pista del estadio Louis Armstrong justo en el momento en que el francés Bonzi fallaba su primer saque. El árbitro permitió entonces a Bonzi otro primer saque debido a la incursión no autorizada, lo que provocó escenas de furia cuando Medvédev arremetió contra el árbitro.

Medvédev rompió su raqueta al partido, lo que llevó al seis veces campeón Boris Becker a afirmar que el ruso necesitaba ayuda profesional tras su "colapso en público".

Medvédev cobró US$110.000 por su participación en la primera ronda, pero tuvo que pagar multas de US$30.000 por conducta antideportiva y de US$12.500 por su raqueta, dijo el Abierto de Estados Unidos en un documento en el que se enumeran las infracciones cometidas. (Información de Shrivathsa Sridhar en Nueva York; edición de Christopher Cushing; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)