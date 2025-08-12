Multas o prisión para los sin techo de Washington

“Durante demasiado tiempo, estas leyes fueron completamente ignoradas, y el problema de la falta de vivienda devastó la ciudad”, dijo en la sesión informativa de este martes.

“Las personas sin hogar tendrán la opción de salir de su campamento, de ser llevadas a un refugio para personas sin hogar, para que se les ofrezcan servicios de adicción o de salud mental, y si se niegan, serán susceptibles de multas o a prisión”, continuó.

Después de que Trump dijera esta semana que a las personas sin hogar se les darán lugares para quedarse “lejos de la capital”, Leavitt dijo que la administración también todavía está investigando eso.

“Estamos explorando cómo podríamos hacer eso”, dijo, y agregó que los refugios para personas sin hogar, los servicios de adicción y salud mental, o la cárcel “son las opciones sobre la mesa en este momento”.

Leavitt declaró además que la administración Trump “reevaluará y tomará más decisiones” sobre su federalización de la fuerza policial de D.C. y el despliegue de la Guardia Nacional en la capital una vez que finalice el período de 30 días.

“Dentro de estos 30 días, todo nuestro enfoque es asegurarnos de que esta sea la operación más eficiente posible y que estamos sacando a tantos criminales de las calles, y estamos limpiando D.C. lo mejor que podemos, y trabajando con el Departamento de Policía Metropolitana para hacerlo”, señaló.

Las tropas de la Guardia Nacional comenzaron a llegar al D.C. el martes por la mañana para llevar a cabo la directiva del presidente Trump para abordar el crimen.

Los guardias, que entraron en la sede de la Guardia Nacional al este del Capitolio vestidos con sus uniformes militares, son parte de una movilización de unos 800 soldados que el Ejército activó el lunes para ayudar con la aplicación de la ley.

Mientras que el memorando de Trump decía que la movilización terminaría una vez que determinara que las “condiciones de ley y orden se han restaurado en el Distrito de Columbia”, se notificó a las tropas que se desplegarían hasta el 25 de septiembre.

“Actualmente, la Guardia Nacional se está desplegando para proteger los activos federales, proporcionar un entorno seguro para que los agentes de la ley hagan arrestos y disuada de los delitos violentos con una presencia visible de la aplicación de la ley”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. (ANSA).