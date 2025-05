MultiBank Group firma alianza estratégica con MAG para tokenizar $3 000 millones de activos inmobiliarios

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 6, 2025--

MultiBank Group, la principal institución de derivados financieros del mundo, con sede en Dubái, ha firmado un histórico acuerdo de tokenización por $3 000 millones con MAG, el principal promotor inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos, y Mavryk, un innovador de blockchain líder —lo que marca la mayor iniciativa de tokenización de activos del mundo real (RWA) a nivel mundial hasta la fecha. La iniciativa destaca el inminente lanzamiento de $MBG, el token de utilidad que está en el centro del ecosistema de finanzas digitales de última generación de MultiBank.

La sociedad llevará los desarrollos inmobiliarios de alto valor real de MAG — The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside, que forma parte del Keturah Resort, y Keturah Reserve — a la blockchain, poniéndolos a disposición de los inversores globales a través del mercado de RWA totalmente regulado de MultiBank.io. Una vez lanzada, los titulares de activos de RWA podrán obtener un rendimiento distribuido a diario en la plataforma MultiBank.io.

El token $MBG impulsará el acceso, las apuestas, los pagos de regalías y la participación de la plataforma, posicionándola como la capa de infraestructura más allá de las ofertas de activos digitales de grado institucional.

Como parte del acuerdo, MAG entregará su inventario de bienes raíces premium para la tokenización, mientras que Mavryk entregará la infraestructura de blockchain a fin de apoyar la emisión de activos en cadena e integraciones DeFi. MultiBank Group supervisará el cumplimiento normativo, la liquidez del mercado secundario y la gobernanza de la plataforma, todo ello reforzado por la utilidad multicapa del token $MBG.

“No se trata de un mero negocio de bienes raíces —se trata de un caso de uso insignia para el token $MBG. Al permitir el acceso fluido a $3 000 millones en propiedad tokenizada, MultiBank se convierte en un puente entre las finanzas reguladas y la infraestructura de inversiones de próxima generación. Así es cómo hacemos realidad a Web3”, dijo Zak Taher, fundador y director ejecutivo de MultiBank.io.

Talal Moafaq Al Gaddah, vicepresidente ejecutivo sénior de MAG, señaló: "En MAG, siempre fuimos impulsados por la excelencia y la pasión por diseñar el escenario inmobiliario del mañana. Asociarnos con MultiBank Group marca un hito al ampliar el acceso a desarrollos de alto valor y abrir liquidez a través de blockchain, mientras se preservan los estrictos estándares de transparencia y protección de las partes interesadas".

Alex Davis, fundador y director ejecutivo de Mavryk, comentó: “Esta colaboración representa un cambio en el paradigma en que se accede y comercializan los activos del mundo real. Al aprovechar nuestra tokenización avanzada y la infraestructura DeFi, transformamos los desarrollos importantes en oportunidades de inversión líquidas y sin fronteras. Junto con MAG y MultiBank Group, sentamos las bases tecnológicas para un futuro transparente y escalable donde los activos de grado institucional están disponibles con tal sólo pulsar un botón”.

Con un modelo de recompra y consumo vinculado a ingresos de la plataforma y recompensas de juegos diseñadas para incentivar la participación a largo plazo, MultiBank Group brinda valor tangible tanto a usuarios minoristas como institucionales. Desde las tarifas con descuento y niveles VIP hasta el acceso al launchpad y exposición a activos del mundo real, el token $MBG está diseñado para recompensar la participación e impulsar la demanda del ecosistema.

La tokenización inicial de $3 000 millones es sólo el principio. La plataforma se crea para escalar hasta $10 000 millones en activos, creando las condiciones para una nueva era de titularidad programable e inversiones digitales compatibles, con $MBG en su base.

Aviso legal

The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, no son propiedad, ni desarrolladas ni vendidas por The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC o sus filiales (“Ritz-Carlton”). MAG of Life FZ-LLC usa las marcas The Ritz-Carlton en virtud de una licencia de Ritz-Carlton, que no ha confirmado la exactitud de ninguna de las declaraciones o afirmaciones efectuadas en el presente.

Acerca de MultiBank Group

MultiBank Group, fundado en California, EE. UU., en 2005, es líder mundial en derivados financieros, presta servicios a más de 2 millones de clientes en 100 países y cuenta con un volumen diario de operaciones que supera los USD 35 000 millones durante los primeros 4 días en abril de 2025. Reconocido por sus innovadoras soluciones de trading, su sólido cumplimiento de la normativa y excepcional servicio de atención al cliente, el Grupo ofrece una gama completa de servicios de corretaje y soluciones de gestión de activos. Está regulado en los cinco continentes por 17 de las autoridades financieras con la mejor reputación del mundo. Las galardonadas plataformas de trading del Grupo ofrecen un apalancamiento de hasta 500:1 en una amplia gama de productos, como Forex, divisas, metales, acciones, materias primas, índices y criptomonedas. MultiBank Group ha recibido más de 70 premios financieros en reconocimiento a su excelencia comercial y su cumplimiento de la normativa. Para más información, visite el sitio web de MultiBank Group.

Acerca de MAG

MAG, es la sección de desarrollo inmobiliario de MAG Group, un conglomerado multinacional con sede en los Emiratos Árabes Unidos, con un legado de 46 años. MAG se estableció en 2003 y su cartera actual de bienes raíces abarca desde las emblemáticas torres residenciales y comunidades hasta los desarrollos ultralujosos que incorporan conceptos vinculados con Bio Living y bienestar, considerados los primeros en la región. Con un compromiso por la excelencia, MAG continúa diseñando el futuro de la vida urbana, generando proyectos transformadores que mejoran los estilos de vida y las comunidades.

Acerca de Mavryk

Mavryk es una blockchain de capa 1 diseñada para revolucionar la titularidad de activos y nutrir a la comunidad de RWA, creando la tokenización de activos del futuro. Al aprovechar la tokenización de RWA, las aplicaciones DeFi y la robusta infraestructura, Mavryk busca transformar la manera en que los individuos interactúan y aprovechan los activos tokenizados. Nuestra visión es la de crear una economía de red interconectada a través de la integración fluida de RWA con DeFi.

