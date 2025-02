MultiBank Group gana el premio a la "Mejor aplicación móvil para operaciones de cambio de divisas" en la Qatar Financial Expo 2025

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 27, 2025--

MultiBank Group, la institución de derivados financieros más grande del mundo con sede en Dubái, se llevó el premio a la "Mejor aplicación móvil de comercio de divisas" por la aplicación MultiBank Plus en la Qatar Financial Expo 2025 en Doha, celebrada del 4 al 5 de febrero.

La Qatar Financial Expo es un prestigioso evento mundial que reúne a instituciones líderes y expertos de la industria para mostrar innovaciones en el sector de servicios financieros. Este triunfo subraya el compromiso de MultiBank Group de ofrecer soluciones innovadoras y centradas en el usuario que empoderen a los clientes de todo el mundo.

Al comentar sobre el logro, Naser Taher, fundador y presidente de MultiBank Group, dijo: “Estamos encantados de recibir el premio a la 'Mejor aplicación móvil para operaciones con divisas'. Este reconocimiento refleja nuestro enfoque incansable en la innovación y nuestra dedicación a brindar a los clientes experiencias de operaciones fluidas, seguras y avanzadas. Seguimos a la vanguardia de los avances tecnológicos para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestra clientela global.”

La galardonada aplicación brinda acceso a más de 20 000 instrumentos financieros, incluidos divisas, metales, materias primas, acciones, índices, CFD de los EAU y activos digitales. Con su interfaz intuitiva, sofisticadas herramientas de gráficos y ejecución de mercado en tiempo real, ofrece una experiencia de negociación superior en cualquier lugar. Además, la aplicación MultiBank Plus se beneficia de una sólida supervisión regulatoria y tecnología de vanguardia, lo que refleja el énfasis de MultiBank Group en la transparencia, la confiabilidad y la conveniencia.

El premio a la "Mejor aplicación móvil de comercio de divisas" refuerza aún más la reputación de la empresa como innovadora en el espacio fintech, impulsando el futuro de las soluciones móviles con excelencia e integridad.

Desde su creación en 2005, MultiBank Group se ha expandido para brindar servicios a más de 2 millones de clientes en 100 países, con un volumen de operaciones diarias que supera los 25.600 millones de dólares. Con presencia en centros globales clave y una cartera de más de 70 premios de la industria, el Grupo continúa consolidando su posición como líder confiable en derivados.

MultiBank Group, establecido en California, EE. UU. en 2005, es un líder mundial en derivados financieros, que atiende a más de 2 millones de clientes en 100 países y cuenta con un volumen de operaciones diarias que supera los 25 600 millones de dólares. Reconocido por sus innovadoras soluciones comerciales, su sólido cumplimiento normativo y su excepcional servicio al cliente, el Grupo ofrece una variedad de servicios de corretaje y soluciones de gestión de activos. Está regulado en los cinco continentes por más de 17 de las autoridades financieras más prestigiosas del mundo. Las galardonadas plataformas comerciales del grupo ofrecen un apalancamiento de hasta 500:1 en una amplia gama de productos, incluidos Forex, metales, acciones, materias primas, índices y criptomonedas. MultiBank Group ha recibido más de 70 premios financieros que reconocen su excelencia comercial y su cumplimiento normativo. Para obtener más información, visite el sitio web de MultiBank Group.

