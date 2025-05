MultiBank Group nombrado Mejor Bróker ECN Global en la Cumbre de Operadores de Forex 2025

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 19, 2025--

MultiBank Group, una de las mayores instituciones de derivados financieros del mundo con sede en Dubái, ha sido galardonado con el prestigioso título de «Mejor Bróker ECN Global» durante la Cumbre de Operadores de Forex 2025, celebrada del 14 al 15 de mayo en el Festival Arena de Dubái.

En esta cumbre, el principal encuentro de instituciones financieras, innovadores en tecnología financiera y profesionales del sector, se presentan los avances y la innovación en los servicios de negociación y corretaje en línea. Este reconocimiento pone de relieve la trayectoria de MultiBank Group en el suministro de soluciones de red de comunicación electrónica (ECN, por sus siglas en inglés) de primera calidad, con latencia ultrabaja, amplio acceso al mercado y conectividad sin interrupciones para clientes de todo el mundo.

Naser Taher, fundador y presidente de MultiBank Groupdeclaró:«Es un honor para nosotros recibir el premio al “Mejor Bróker ECN Global” en la Cumbre de Operadores de Forex 2025. Este galardón es una prueba más de nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia tecnológica, la transparencia y la confiabilidad. Seguimos comprometidos a establecer el punto de referencia para los servicios ECN que ofrecen precios competitivos, procesamiento rápido de órdenes y sólidas salvaguardas para todos los inversores».

El modelo ECN de MultiBank Group conecta a los usuarios directamente con los proveedores de liquidez de primer nivel, eliminando los conflictos de intereses y garantizando la ejecución en tiempo real sin intervención de la mesa de operaciones. El Grupo invierte continuamente en infraestructuras para ampliar su alcance normativo e introducir innovaciones al servicio de los inversores minoristas e institucionales.

Este premio marca otro hito en la trayectoria de MultiBank Group, que se suma a su cartera de más de 80 premios internacionales y refuerza su posición de liderazgo en los mercados financieros mundiales.

ACERCA DE MULTIBANK GROUP

MultiBank Group, fundado en California (EE. UU.) en 2005, es líder mundial en derivados financieros. Con más de 2 millones de clientes en más de 100 países y un volumen diario de operaciones superior a 35 000 millones de dólares, ofrece una amplia gama de servicios de corretaje y gestión de activos. Reconocido por sus soluciones de negociación innovadoras, su sólido cumplimiento de la normativa y su excepcional servicio de atención al cliente, el Grupo está regulado por más de 17 autoridades financieras de primer nivel en los cinco continentes. Sus galardonadas plataformas ofrecen un apalancamiento de hasta 500:1 en divisas, metales, acciones, materias primas, índices y criptomonedas. MultiBank Group ha recibido más de 80 premios internacionales por su excelencia en la negociación y el cumplimiento de la normativa. Para más información, visite el sitio web de MultiBank Group.

