MultiBank Group obtuvo el reconocimiento de “Corredor de Divisas con Mejor Reputación de 2025” en la feria Money Expo Abu Dhabi de 2025

MultiBank Group, la mayor institución de derivados financieros del mundo con sede en Dubái, recibió el prestigioso galardón de “Corredor de Divisas con Mejor Reputación de 2025” en la feria Money Expo Abu Dhabi, celebrada los días 23 y 24 de abril en Conrad Abu Dhabi Etihad Towers.

La feria Money Expo Abu Dhabi es una de las exposiciones financieras más importantes de la región que atrae a las principales figuras del trading, la tecnología financiera (finTech) y la inversión para explorar el futuro de las finanzas mundiales. Este reconocimiento subraya el compromiso sostenido en todas las facetas de las operaciones de MultiBank Group con la transparencia, la excelencia en el cumplimiento de las normativas y de los principios que ponen al cliente en primer lugar.

Naser Taher, fundador y gerente de MultiBank Group, señaló: “Recibir el premio ‘Corredor de Divisas con Mejor Reputación' es una importante validación de la confianza que nos hemos ganado en las últimas dos décadas. Nuestra reputación se basa en una integridad insuperable con el cumplimiento normativo, un rendimiento constante y un enfoque implacable en la protección de los intereses de nuestros clientes".

Durante los dos días que duró la exposición, MultiBank Group dio la bienvenida a miles de asistentes, donde el equipo mostró sus tecnologías de trading de vanguardia, incluida la plataforma MultiBank-Plus, y entabló relaciones con socios, inversores y operadores de toda la región.

Hasta abril de 2025, MultiBank Group lleva informado un volumen promedio diario de operaciones por $29 360 millones, alcanzando picos diarios de hasta $56 200 millones, lo que representa uno de los períodos de mayor rendimiento en la historia del Grupo. Además, la compañía logró un beneficio promedio de $97,53 por cada millón operado, lo que refuerza su fortaleza en provisión de liquidez y eficiencia operativa.

Regulado por más de 17 autoridades financieras a nivel global y con un historial sostenido de cumplimiento normativo impecable desde su fundación, MultiBank Group atiende a una base de más de 2 millones de clientes en más de 100 países. Este premio consolida aún más la posición del Grupo como uno de los brokers más confiables, seguros y tecnológicamente avanzados en el sector de servicios financieros globales.

De cara al futuro, MultiBank Group mantiene su compromiso de expandir su presencia internacional para ofrecer soluciones de trading seguras, transparentes e innovadoras que cuentan con el respaldo de una infraestructura institucional y un rigor normativo ejemplar.

ACERCA DE MULTIBANK GROUP

MultiBank Group, fundado en California, EE. UU., en 2005, es líder global en derivados financieros y presta servicios a más de 2 millones de clientes en 100 países. En abril de 2025, registró un volumen promedio de operaciones diarias por $29 360 millones, con un pico de $56 200 millones en un día. Reconocido por sus soluciones de trading innovadoras, sólido cumplimiento normativo y servicio al cliente de excelencia, MultiBank Group ofrece una amplia gama de servicios de corretaje y gestión de activos. Está regulado en cinco continentes por más de 17 de las autoridades financieras más reputadas a nivel mundial. Sus plataformas de trading han recibido premios y ofrecen apalancamiento de hasta 500:1 en una variedad de productos, como el mercado de divisas, metales, acciones, commodities, índices y criptomonedas. MultiBank Group recibió más de 70 premios financieros en reconocimiento a su excelencia en trading y cumplimiento normativo. Para más información, visite el sitio web de MultiBank Group.

