MultiBank Group publica resultados financieros récord para 2020 con una facturación anual de más de 5 billones de dólares

MultiBank Group, el corredor de divisas y contratos por diferencia (CFD) más importante del mundo, da a conocer sus cifras financieras récord para el año 2020. La galardonada empresa de servicios financieros acaba de anunciar un beneficio bruto de más de 139 millones de dólares para el año, lo que supone un impresionante aumento del 62 % con respecto al resultado de 2019, que fue de más de 85 millones de dólares.

MultiBank Group Reveals Record-Breaking Financial Figures for 2020 with an Annual Turnover of over US$ 5 Trillion (Graphic: Business Wire)

Resulta sorprendente que el volumen de negocio anual de MultiBank Group en 2020 haya superado los 5 billones de dólares, lo que supone un año récord para el gigante mundial. Con estas cifras y un crecimiento constante, no es de extrañar que MultiBank Group sea uno de los mayores proveedores de derivados financieros del mundo.

MultiBank Group, a través de sus filiales, es el grupo con mayor grado de regulación en los cinco continentes, con 11 reguladores en todo el mundo, lo que establece un alto estándar para la industria y garantiza una transparencia sin precedentes para sus clientes. El Grupo ha mantenido el crecimiento de sus indicadores clave año tras año, lo que se ha visto respaldado por un rendimiento extraordinario en sus áreas clave de enfoque estratégico y la destreza de su infraestructura tecnológica.

MultiBank Group dispone de 25 sucursales en todo el mundo, en Alemania, Australia, Austria, China, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jordania, Kuwait, Malasia, México, Nigeria, Singapur, Sudáfrica, Turquía, Vanuatu y Vietnam,.

Naser Taher, presidente de MultiBank Group, señala:

«El año 2020 ha sido, como poco, monumental, y estoy muy orgulloso de estas cifras financieras que baten récords. Los resultados avalan nuestro compromiso de ofrecer a los clientes tecnologías, plataformas y servicios galardonados y, por supuesto, a nuestro fantástico equipo. Los resultados de 2020 nos dan una motivación continua para seguir avanzando y mantener nuestra sólida posición en el mercado. Tenemos muchas esperanzas puestas en 2021 y nos entusiasma seguir creciendo como empresa».

