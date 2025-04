MultiBank Group registra unos resultados financieros excepcionales con ingresos de USD 361,8 millones y un EBITDA de USD 284,9 millones en 2024

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 1, 2025--

MultiBank Group, la mayor entidad de derivados financieros del mundo con sede en Dubái, ha logrado unos resultados financieros récord en 2024, lo que refuerza su condición de líder mundial del sector.

Según los últimos estados financieros auditados, los ingresos de MultiBank Group se dispararon hasta los USD 361 874 865, un 18% más que los USD 306 636 714 de 2023. Mientras tanto, el EBITDA se disparó un 24,5% hasta alcanzar los USD 284 909 572, frente a los USD 228 792 229 del año anterior. Este hito pone de relieve el crecimiento global del Grupo, sus avances tecnológicos y su compromiso de ofrecer un valor excepcional a su red mundial de clientes.

El Grupo también registró un aumento del 16% en los ingresos netos, que pasaron de USD 226 837 355 en 2023 a USD 264 054 898 en 2024, lo que destaca la fuerte eficiencia operativa y la rentabilidad sostenida.

Naser Taher, fundador y presidente de MultiBank Group, comentó: «Nuestros excepcionales resultados financieros son testimonio de la incesante búsqueda de la excelencia y la innovación, así como de la confianza de los clientes. A medida que seguimos expandiéndonos por todo el mundo, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer soluciones financieras de primera clase que capaciten a operadores e instituciones de todo el mundo. Esperamos seguir construyendo sobre este éxito en los próximos años».

MultiBank Group, que gestiona un impresionante volumen diario de operaciones de más de USD 25 600 millones, atiende a una clientela amplia y diversa de más de 2 millones de operadores en 100 países, y cuenta con la autorización de 17 reguladores financieros de todo el mundo. El Grupo está estableciendo nuevos estándares en el sector con sus plataformas de negociación en línea fáciles de usar, que aprovechan la tecnología más avanzada, al tiempo que muestra su compromiso de ofrecer soluciones de negociación rentables y productos financieros de vanguardia.

ACERCA DE MULTIBANK GROUP

Multibank Group, fundado en California (EE. UU.) en 2005, es líder mundial en derivados financieros, presta servicios a más de 2 millones de clientes en 100 países y cuenta con un volumen diario de operaciones que supera los USD 25 600 millones. Reconocido por sus innovadoras soluciones de negociación, su sólido cumplimiento de la normativa y excepcional servicio de atención al cliente, el Grupo ofrece una gama completa de servicios de corretaje y soluciones de gestión de activos. Está regulado en los cinco continentes por 17 de las autoridades financieras con mejor reputación del mundo. Las galardonadas plataformas de negociación del Grupo ofrecen un apalancamiento de hasta 500:1 en una amplia gama de productos, como divisas, metales, acciones, materias primas, índices y criptomonedas. MultiBank Group ha recibido más de 70 premios financieros en reconocimiento a su excelencia comercial y su cumplimiento de la normativa. Para más información, visite el sitio web de Multibank Group.

