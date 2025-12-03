Multilateralismo sigue funcionando aunque EE. UU. e industria petrolera abandonen acción climática: jefe ONU

3 dic (Reuters) - El resultado final de la cumbre climática COP3 en Brasil el mes pasado fue "decepcionante", pero demostró que el multilateralismo sigue funcionando en ausencia de Estados Unidos y con tensiones geopolíticas, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la conferencia Reuters Next celebrada el miércoles en Nueva York.

"Tengo sentimientos encontrados sobre la COP", dijo Guterres sobre las negociaciones anuales de la ONU sobre el clima que se celebraron al borde de la selva amazónica el mes pasado.

"Por un lado, creo que es notable que, con Estados Unidos en contra y la industria de los combustibles fósiles claramente decidida a asegurarse de que las cosas no avanzaran, con todos estos movimientos en contra, haya sido posible llegar a un acuerdo, lo que demuestra que el multilateralismo funciona", declaró a Reuters Next.

