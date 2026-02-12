Multimillonario lamenta comentario sobre colonización del Reino Unido por los inmigrantes

Por William James

LONDRES, 11 feb (Reuters) -

El multimillonario británico Jim Ratcliffe dijo el jueves que lamentaba haber ofendido a algunas personas al decir que el país había sido "colonizado por inmigrantes", después de que el primer ministro Keir Starmer se sumó a las críticas por sus comentarios.

Ratcliffe, uno de los empresarios más exitosos de Gran Bretaña, respondió a la indignación con una declaración en la que dijo que era importante plantear la cuestión de la inmigración, pero que lamentaba que su "elección de palabras" haya causado preocupación.

El fundador del gigante químico INEOS y propietario de casi un tercio del Manchester United había declarado a Sky News que la alta inmigración y las personas que viven de las prestaciones sociales estaban perjudicando a la economía.

"No se puede tener una economía con 9 millones de personas viviendo de las prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigración. Quiero decir que el Reino Unido ha sido colonizado, y eso cuesta demasiado dinero", dijo Ratcliffe en la entrevista emitida el miércoles.

"El Reino Unido ha sido colonizado por inmigrantes, ¿no es así?", añadió.

Starmer dijo que los comentarios eran erróneos y que beneficiarían a aquellos que querían dividir el país. La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, dijo que los comentarios eran "inaceptables" y "repugnantes".

El jueves, INEOS emitió un comunicado de Ratcliffe en respuesta a "la difusión de sus comentarios".

"Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico", dijo.

El portavoz de Starmer dijo que era correcto que se disculpara.

Los comentarios fueron condenados por políticos, activistas y grupos de aficionados del Manchester United, incluido su Club de Aficionados Musulmanes, que dijo que el término "colonizado" era utilizado con frecuencia por activistas de extrema derecha para presentar a los inmigrantes como invasores.

"El discurso público moldea el comportamiento público", dijo el grupo. "Cuando figuras influyentes adoptan un lenguaje que refleja los argumentos extremistas, se corre el riesgo de legitimar los prejuicios y profundizar la división".

Otros señalaron que el primer equipo del Manchester United estaba compuesto en su mayoría por jugadores y personal internacional, y cuestionaron si Ratcliffe debería opinar sobre la política británica cuando se había trasladado al paraíso fiscal de Mónaco. (Reporte de Sam Tabahriti, William James y Muvija M; redacción de Kate Holton; edición en español de Javier López de Lérida)