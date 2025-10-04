Multimillonario populista Babis se encamina a ganar las elecciones checas

Por Jason Hovet y Jan Lopatka

PRAGA, 4 oct (Reuters) -

El partido ANO, del multimillonario Andrej Babis, se alzaba el sábado con la victoria en las elecciones parlamentarias de la República Checa, lo que abre la perspectiva de un Gobierno que dé fuerza a los sectores populista y antiinmigración de Europa y que reduzca el apoyo a Ucrania.

Durante la campaña, ANO prometió un crecimiento más rápido, salarios y pensiones más altos, así como impuestos más bajos y descuentos fiscales para estudiantes y familias jóvenes.

Las promesas, que costarán miles de millones de euros y pondrán a prueba la mentalidad frugal del país, atrajeron a muchos checos que han visto cómo sus ingresos reales se desplomaban en los últimos años mientras el país se enfrentaba a una inflación galopante.

Según las proyecciones de los medios de comunicación checos, ANO obtendría alrededor del 35% de los votos, por delante del grupo Spolu (Juntos) del

primer ministro Petr Fiala, que conseguiría cerca del 23%, pero probablemente necesitaría socios para gobernar.

Con el 93% de los distritos electorales escrutados, ANO iba en cabeza con el 35,7% y Spolu en segundo lugar con el 22,5%, según la Oficina de Estadística. Se espera que el presidente Petr Pavel, que nombrará al próximo primer ministro, inicie conversaciones con los líderes de los partidos el domingo.

ANO no alcanzó la mayoría, según los resultados, por lo que necesitará a otros partidos -probablemente los Motoristas, que se oponen a las políticas verdes de la UE, y el SPD, de extrema derecha, contrario a la UE y a la OTAN- para formar Gobierno, o al menos apoyar a un gabinete minoritario.

El líder de los Motoristas, Petr Macinka, se mostró abierto a dialogar con ANO, y el SPD dio señales de estarlo también.

Babis, que dirigió un gabinete de centroizquierda en 2017-2021, una vez quiso unirse al euro, pero desde entonces se ha convertido en euroescéptico y partidario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repartiendo gorras de béisbol "Strong Czechia" inspiradas en el lema MAGA de Trump.

Babis, aliado del líder húngaro Viktor Orban, se ha unido a varios partidos de extrema derecha en el grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo para desafiar la dirección dominante de las políticas europeas, incluida la descarbonización.

(Reporte de Jan Lopatka, Radovan Stoklasa, Jason Hovet y Michael Kahn. Edición en español de Javier López de Lérida)