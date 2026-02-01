Multinacional francesa Cap Gemini venderá filial que trabaja para ICE

La multinacional francesa Capgemini anunció el domingo la venta de una filial tecnológica que trabaja con la agencia de inmigración estadounidense ICE, tras la polémica suscitada por ese contrato

"Capgemini pondrá a la venta su filial Capgemini Government Solutions, y el proceso de cesión de esta entidad, que representa el 0,4% de la cifra de negocio estimada del grupo en 2025 (menos del 2% de su facturación en Estados Unidos) se iniciará de inmediato", precisó la empresa en un comunicado

Según el medio francés especializado L'Observatoire des Multinationales, Capgemini proporcionó a ICE una herramienta tecnológica para identificar y localizar extranjeros

La agencia federal está llevando a cabo una gran campaña antiinmigración promovida por el presidente estadounidense Donald Trump

Desde hace varios días, responsables sindicales y políticos en Francia habían criticado al grupo que cotiza en la bolsa de París y está presente en unos cincuenta países en todo el mundo