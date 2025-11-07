Múltiples explosiones en mezquita de escuela secundaria en Indonesia dejan 54 heridos

YAKARTA, Indonesia (AP) — Múltiples explosiones sacudieron una mezquita en una escuela secundaria durante las oraciones del viernes en Yakarta, la capital de Indonesia, y causaron al menos 54 heridos, en su mayoría alumnos, informó la policía.

Testigos contaron a las televisoras locales que escucharon al menos dos fuertes explosiones en torno al mediodía, justo cuando comenzaba el sermón en la mezquita de la SMA 27, una secundaria estatal ubicada en un complejo naval en el vecindario de Kelapa Gading, en el norte de Yakarta. Estudiantes y otros salieron corriendo presas del pánico mientras el humo gris llenaba la mezquita.

La mayoría de las víctimas sufrieron heridas de leves a graves por esquirlas de vidrio. Por el momento se desconocía la causa de las explosiones, que se produjeron cerca del altavoz del templo, indicó el jefe de la policía de Yakarta, Asep Edi Suheri.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Algunos recibieron el alta poco después, pero 20 estudiantes seguían internados, tres de ellos con heridas graves, añadió.

Suheri afirmó que un equipo especializado en explosivos desplegado en el lugar encontró rifles de juguete y una pistola de juguete cerca de la mezquita.

"La policía todavía está investigando la escena para determinar la causa de las explosiones", declaró Suheri, que pidió que se evite especular con si fue un atentado antes de que finalicen las pesquisas policiales.

"Dejen que las autoridades trabajen", dijo Suheri. "Transmitiremos a la población cualesquiera que sean los resultados".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.