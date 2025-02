Multiply Group firma una inversión sin precedentes con CVC y PAI Partners para asegurarse una participación mayoritaria (67,91%) en Tendam, una transacción que se espera duplique el EBITDA operativo de Multiply tras la consolidación

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 26, 2025--

Multiply Group PJSC (ADX: MULTIPLY), la sociedad de inversiones con sede en Abu Dabi que invierte y opera negocios a nivel mundial en los siguientes cuatro sectores: Movilidad, Medios y Comunicaciones, Energía y Servicios Públicos, y Belleza y Bienestar, ha llegado a un acuerdo, sujeto a la recepción satisfactoria de todas las aprobaciones reglamentarias, para invertir mediante una ampliación de capital que asegurará una participación de control del 67,91% en Castellano Investments S.À R.L. (« Compañía ») (propietaria de Tendam Brands S.A.U y otras filiales), lo que lo convertirá en el accionista mayoritario de la Compañía junto con Llano Holdings S.À R.L. y Arcadian Investments S.À R.L., los vehículos de inversión corporativa de CVC Funds y PAI Partners respectivamente, que seguirán siendo accionistas minoritarios de la Compañía.

Tendam es el segundo grupo español de confección por cuota de mercado y uno de los principales grupos europeos de confección omnicanal. Multiply Group liderará la siguiente fase de crecimiento de Tendam, orientada a una mayor expansión internacional y al desarrollo del ecosistema omnicanal del grupo. La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades de reglamentación pertinentes.

Con esta inversión, Multiply Group ha establecido su presencia en el sector minorista y de prendas de vestir, con Tendam como ancla de la nueva vertical. La operación supone la primera gran inversión de Multiply Group en Europa, lo que representa un importante crecimiento geográfico y profundiza aún más su presencia en los negocios centrados en el consumidor.

Desde 2020, Tendam ha registrado un crecimiento constante trimestre tras trimestre, consolidando su modelo de negocio en mercados clave y ampliando su presencia internacional. A finales de enero de 2025, las ventas totales de Tendam en los últimos doce meses ascendían a unos 1400 millones de euros, con un EBITDA posterior a la Norma Internacional de Información Financiera 16 de 341 millones de euros.

Samia Bouazza, directora ejecutiva y directora general de Multiply Group, declaró: «La participación mayoritaria en Tendam alcanza tres objetivos estratégicos para Multiply Group. En primer lugar, nos permite avanzar en nuestro compromiso de generar un crecimiento del EBITDA de dos dígitos. Además, supone nuestra primera entrada en el sector minorista y de la confección, en el que nos hemos fijado y que creemos que tiene un importante potencial de crecimiento. Y, por último, la adquisición es un paso tangible en nuestros esfuerzos de expansión global, que posiciona estratégicamente al Grupo para seguir construyendo su cartera internacional en los próximos años».

Tendam se ha convertido en un pionero en el sector minorista omnicanal de la confección, presente en más de 1800 puntos de venta en casi 80 países de cuatro continentes. Cuenta con doce marcas propias que se posicionan principalmente en el segmento prémium de gran consumo (Women'secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano, y la línea de ropa infantil Springfield Kids), además de casi 200 marcas de terceros, clubes de fidelización bien establecidos, capacidades tecnológicas líderes en el mercado, una extensa red de más de 1800 puntos de venta (incluidas tiendas de gestión directa, «corners» y franquicias) y venta por Internet.

Desde una perspectiva estratégica, la adquisición representa una importante oportunidad para que Multiply Group aproveche la plataforma de marcas de Tendam y su sólido rendimiento para impulsar el crecimiento futuro al tener acceso al mercado minorista mundial de la confección, que asciende a 1,3 billones de euros.

El movimiento se produce luego de una serie de recientes adquisiciones y actividades de construcción de verticales de Multiply Group, en las que ha adquirido con éxito participaciones de control en Excellence Premier Investment, Media 247, BackLite Media y The Grooming Company Holding, y ha superado los objetivos planteados para año de eficiencia en 2024.

Jaume Miquel, presidente y director ejecutivo de Tendam, destacó: «Desde la implantación de la estrategia Tendam 5.0, Tendam ha demostrado un crecimiento excepcional, sustentado en la creación de un ecosistema omnicanal único e inigualable. La inversión de Multiply Group es un gran aval a esa estrategia y permite aumentar la capacidad de crecimiento acelerado. Asimismo, CVC Funds y PAI, a través de Llano y Arcadian, ofrecen continuidad y un conocimiento sólido y profundo de la empresa. Todos nuestros inversores, en asociación con un equipo directivo comprometido, son la mejor garantía posible de crecimiento y éxito continuados».

Caroline Goergen, directora de Llano Holdings S.à r.l., declaró: «Estamos muy contentos de asociarnos con Multiply Group y seguir apoyando a Tendam en esta nueva fase de crecimiento. Agradecemos enormemente al equipo directivo de Tendam, que ha creado un ecosistema único de marcas y ha superado significativamente al mercado. Seguimos entusiasmados con las perspectivas de crecimiento de Tendam y con nuestra inversión continuada».

Laura Muries, socia y responsable para España del Flagship Fund de PAI, declaró: «Desde nuestra inversión en 2017, la asociación con Tendam ha sido un exitoso viaje de transformación, impulsado por un equipo excepcional. Hoy en día, Tendam es una empresa omnicanal líder y altamente rentable, con un acceso único a 24 millones de clientes y un crecimiento constante por encima del mercado. Estamos muy contentos de seguir apoyando a la empresa para que siga desarrollando esta nueva estrategia a nivel internacional».

Para esta operación, Multiply Group ha contado con el asesoramiento de Greenhill (filial de Mizuho), Hogan Lovells y KPMG. Castellano y sus actuales accionistas han sido asesorados por Uría Menéndez. Ramón Hermosilla Abogados y Latham & Watkins LLP han sido también asesores legales en la transacción.

Multiply Group obtuvo unos resultados sólidos en 2024 en todos los indicadores clave, reforzados por su posición de liderazgo en los sectores de la movilidad, los medios de comunicación y la belleza. Los ingresos del Grupo aumentaron un 56% interanual, superando la marca de los 2000 millones de AED, y se vieron impulsados por un crecimiento orgánico de dos dígitos en todas las verticales, lo que se tradujo en un crecimiento del EBITDA del Grupo del 15%, alcanzando los 1900 millones de AED.

