Multitudinaria marcha por los derechos LGBT en Ciudad de México

Una marea de más de 100.000 manifestantes se apoderó durante horas este sábado de un amplio sector de Ciudad de México en la marcha anual en defensa de los derechos de la comunidad LGBT.

Banderas del arcoíris, representativas de este colectivo, adornaban varios kilómetros de la megaurbe desde el Ángel de la Independencia, en el turístico Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo (plaza central), donde se vivía un ambiente de fiesta.

Según los organizadores y policías que vigilaron la marcha, participaron más de 100.000 personas que desde el mediodía y al caer la noche seguían desfilando pese a la amenaza de lluvia.

"¡Basta de discriminación!", "¡No más crímenes de odio!" y "¡Libertad sexual!" fueron algunos de los reclamos que lanzaron los manifestantes, la gran mayoría personas LGBT, algunos acompañados de familiares y amigos.

"Hoy marcho para que el día de mañana no tengamos que escondernos (...), que los niños no sufran 'bullying' como yo lo sufrí. Quiero que la homosexualidad sea un tema tocado en las escuelas públicas, que todos seamos libres porque el amor no es un crimen y nosotros no somos unos criminales", dijo a la AFP Roberto Arellano, de 28 años.

La procesión contó con la asistencia de distintos artistas, entre ellos la popular actriz de culebrones y cantante Lucía Méndez, a quien este año los organizadores coronan como "la reina LGBT eterna" por su apoyo al movimiento de la diversidad.

Al grito de "¡justicia!", el denominado Bloque Disidente desfiló con un ataúd blanco simbolizando las personas de la comunidad LGBT asesinadas en distintas localidades de México en los últimos años.

Ante la falta de una estadística oficial, el portal informativo LGBT Letra S estima que 231 personas de la diversidad fueron asesinadas en el país, en su mayoría transexuales, de 2001 a 2023.

El trayecto de la marcha por momentos se asemejó a un pasarela de moda por los llamativos atuendos de los participantes, desde típicos textiles bordados mexicanos hasta extravagantes diseños de cuero, pasando por prendas estilo ranchero.

En México, con 129 millones de habitantes, la población que se identifica como LGBT suma unos cinco millones de personas, según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual.

Sem/atm

AFP