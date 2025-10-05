LA NACION

Multitudinaria protesta en Marruecos contra la "masacre" de palestinos en Gaza

LA NACION
Decenas de miles de marroquíes se manifestaron el domingo en Rabat contra las "masacres" de palestinos en Gaza y contra la normalización de relaciones de su país con Israel, casi dos años después del inicio de la guerra.

"Abran los pasos y detengan las masacres", "Gaza, perdónanos", "los marroquíes están con Palestina", coreó al unísono la multitud que marchó por una de las principales avenidas del centro de la capital.

Los manifestantes respondieron al llamado de diversas organizaciones, entre ellas una coalición que agrupa a islamistas y partidos de izquierda.

"La guerra ha alcanzado un nivel de horror sin precedentes. Estamos presenciando un genocidio de los palestinos", dijo a AFP Mohamed Baraka, de 56 años.

Los manifestantes también expresaron su rechazo a la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, acordada a finales de 2020.

Varias manifestaciones de gran magnitud han tenido lugar en este reino desde el inicio de la guerra en Gaza.

Marruecos ha pedido oficialmente "el cese inmediato de la guerra", sin cuestionar la normalización de relaciones.

Casi dos años después del 7 de octubre, negociadores israelíes y de Hamás deben llegar este domingo a El Cairo para negociaciones indirectas sobre el plan del presidente estadounidense Donald Trump, que busca poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de los rehenes.

