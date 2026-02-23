Mundial 2026: Advocaat renunció como DT de Curazao

La Federación de Fútbol de Curazao (FFK) anunció en redes sociales que Advocaat, de 78 años, decidió dimitir como entrenador de la selección del país más pequeño en clasificarse al Mundial 2026 para "dedicar toda su atención a su hija, quien sufre problemas de salud".

"Siempre dije que la familia está por delante del fútbol", aseguró Advocaat en el comunicado emitido por la FFK.

La isla de Curazao, que tiene una superficie de 444 kilómetros cuadrados y cuenta con poco menos de 160.000 habitantes, selló su boleto a la Copa del Mundo sin conocer la derrota en las Eliminatorias de la Concacaf.

La salida de Advocaat derivó en la contratación de Rutten, quien ya dirigió, entre otros, al Twente, al PSV Eindhoven, al Feyenoord y al Schalke 04 y será el responsable de comandar a Curazao en el Grupo E del Mundial 2026 que completan Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. (ANSA).