Mundial 2026: Alarma por inseguridad en Guadalajara

También se suspendieron para los partidos de la Liga Premier (segunda división) y la Liga de Expansión MX (ascenso) en las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tampico, así como los duelos de la liga femenina, incluyendo el clásico entre Guadalajara y América, programado en el Estadio Akron en Zapopan, Guadalajara.

En este escenario, el medio deportivo Claro Sports publicó sus dudas sobre si Guadalajara, capital del estado de Jalisco, podrá garantizar las normas de seguridad necesarias para albergar los cuatro partidos previstos en esa ciudad de México por el Mundial 2026 que ese país organizará con Estados Unidos y Canadá.

El reporte agrega que consultó sin suerte a la FIFA para obtener un comunicado oficial al respecto, recordando que Jalisco albergará un partido de México y el duelo entre España y Uruguay por el Grupo H del Mundial 2026.

Sin embargo, la prensa mexicana reveló que existe preocupación y que los partidos del torneo internacional de repechaje programados para marzo en el Estadio Akron de la capital de Jalisco están siendo revisados.

Los partidos en riesgo son el que disputarán Nueva Caledonia y Jamaica el 26 de marzo y el que jugarán cinco días después el ganador de ese duelo contra la República Democrática del Congo.

(ANSA).