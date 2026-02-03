Mundial 2026: Alcaldesa de Los Angeles pide unión contra redadas del ICE

"ste es un estado policial, ya no Estados Unidos. sta es una ciudad construida por comunidades indígenas y colonos mexicanos, por familias asiáticas y negras que buscan la libertad, por inmigrantes de todos los rincones del planeta", afirmó Bass.

Tras los incendios que arrasaron barrios enteros hace un año, y en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, la alcaldesa de Los Ángeles aseguró que la ciudad "reafirmará sus valores de acoger a todos bajo la lupa mundial".

La funcionaria demócrata, que se postulará para un segundo mandato el 2 de junio, recordó luego el 6 de junio de 2025: "Ese día, sin previo aviso y sin ningún respeto por la ciudad, Washington eligió Los Ángeles como su primer experimento, su primer campo de pruebas", cuestionó.

"Durante días y semanas, hombres enmascarados en autos sin identificación recorrieron nuestras calles, impidiendo que los padres recogieran a sus hijos de la escuela y a los jornaleros", lamentó la alcaldesa.

Según Bass, "la brutalidad de las redadas no ha terminado. Las redadas continúan cada día, y con ellas la pérdida de vidas.

Aquí en Los Ángeles, Keith Porter, de 43 años, padre de dos hijos, fue asesinado por un agente de ICE fuera de servicio", remarcó.

"Estas muertes y violencia sin sentido deben cesar. El ICE debe irse de Los Ángeles", enfatizó Bass, antes de enumerar los próximos eventos previstos en la ciudad.

Los Angeles albergará el torneo de golf femenino US Open en el Riviera Country Club de Palisades, del 4 al 6 de junio, mientras que inmediatamente después se jugarán ocho partidos del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood.

"Cuando el mundo mire a Los Ángeles, no sólo verá los estadios, sino también nuestros valores y nuestra diversidad cultural.

Será un momento para todos, no sólo para quienes puedan pagar una entrada", garantizó Bass, quien anunció que se instalarán más de cien pantallas gigantes gratuitas por toda la ciudad para ver los partidos al aire libre. (ANSA).