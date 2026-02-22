Mundial 2026: Argelia jugará dos amistosos en Italia

Argelia, que enfrentará al campeón defensor, Argentina, a Austria y a Jordania en el Grupo J del Mundial 2026, se medirá con Guatemala el 27 de marzo en el estadio Luigi Ferraris de Génova y cuatro días después jugará con Uruguay en el Allianz Stadium de Turín.

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) emitió un comunicado para anunciar esos amistosos en el marco de una etapa de entrenamientos que la selección del DT bosnio Vladimir Petkovic llevará a cabo en Italia del 23 al 31 de marzo.

El partido en Génova ofrecerá una oportunidad de "revancha" para Argelia, que se despidió del Mundial de España 82 por la combinación de resultados del partido que Austria perdió por 1-0 con Alemania Occidental por el Grupo 2 de ese torneo.

Argelia había vencido por 2-1 a Alemania Occidental y por 3-2 a Chile, pero cayó por 2-0 contra Austria, que finalizó el Grupo 2 en el segundo puesto con 4 puntos como el seleccionado germano (ganó la zona) y "Los zorros del desierto", eliminados por diferencia de gol.

El episodio, reconocido por varios exjugadores, entre ellos el exarquero alemán Harald Schumacher, también conocido como el escándalo de Gijón, llevó a la FIFA a adoptar desde entonces un calendario unificado para los partidos finales de la fase de grupos de los Mundiales y las competiciones de grupos. (ANSA).