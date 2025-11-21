Mundial 2026: Australia y Uzbekistán albergarán torneos de preparación avalados por FIFA

ZURICH (AP) — Los clasificados para la Copa del Mundo, Australia y Uzbekistán, se prepararán para albergar la serie de mini torneos amistosos intercontinentales respaldados por la FIFA en marzo, informó el viernes el organismo rector del fútbol.

La “Serie FIFA”, diseñada para ayudar a las naciones en desarrollo del fútbol, debutó hace dos años y añadirá los primeros eventos femeninos el próximo año, en Brasil, Costa de Marfil y Tailandia. Brasil será el anfitrión de la Copa Mundial Femenina en 2027.

Australia y el recién llegado a la Copa del Mundo, Uzbekistán, están entre los 42 equipos que han asegurado un lugar en el torneo de 48 equipos que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México. Seis lugares más se decidirán en el repechaje de marzo.

Uzbekistán contrató al entrenador Fabio Cannavaro, quien capitaneó a Italia hacia el título de 2006, después de avanzar desde su grupo de clasificación asiático en junio.

Los 42 equipos son libres de organizar sus propios partidos de preparación durante el receso internacional de nueve días en marzo, y a menudo eligen a sus oponentes basándose en los equipos que enfrentarán en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Equipos masculinos históricos como el campeón defensor Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Alemania y España tienen pocos problemas para encontrar oponentes. Se espera que Estados Unidos enfrente a Portugal con Cristiano Ronaldo en marzo.

La Serie FIFA "proporciona un camino para las selecciones nacionales que rara vez enfrentan a oponentes de otros continentes", dijo el organismo rector.

Otros anfitriones de mini-torneos en marzo incluyen a Azerbaiyán y Kazajistán de la UEFA, Indonesia de Asia, Mauricio y Ruanda en África, además de Puerto Rico en la región norteamericana conocida como CONCACAF.

En 2024, los primeros mini-torneos respaldados por la FIFA fueron organizados por Argelia, Azerbaiyán, Egipto, Arabia Saudí y Sri Lanka. El evento de mayor perfil en Egipto fue ganado por Croacia.

