Mundial 2026: Boniek se opone a torneo con 48 selecciones

"Sinceramente, no estoy a favor de un Mundial de 48 equipos; son demasiados. No mejorará la calidad del fútbol. Ahora es más difícil clasificarse para el Mundial que superar la fase de grupos", afirmó Boneik.

"Este aumento ha hecho que el continente que más ha sufrido sea Europa: solo hemos conseguido tres plazas más, un aumento marginal en comparación con los demás. Es una cuestión política, una cuestión de dinero", acusó el ex delantero polaco.

"Más participantes significan más ingresos por publicidad y más derechos de televisión", reflexionó Boniek en diálogo con Rai Radio 1, ante la cual reflexionó sobre el repechaje que Italia y Polonia disputarán para intentar clasificarse a la próxima Copa del Mundo.

Italia, ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022, deberá superar como local a Irlanda del Norte para enfrentar al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina por un boleto al Mundial 2026.

"No me imagino a Italia sin ganar a Irlanda del Norte en casa.

En teoría, el problema es el segundo partido: un partido único fuera de casa contra Gales o Bosnia puede ser peligroso", advirtió Boniek.

"Espero que (el DT Gennaro) Gattuso y toda la selección italiana se clasifiquen para el Mundial, sobre todo porque tengo nietos que juegan al fútbol, son aficionados de la selección italiana y quieren ver a la Azzurra en el Mundial. No ir al Mundial es especialmente perjudicial para los niños, que quieren soñar", enfatizó.

Por su parte, Polonia deberá superar a Albania para luego buscar un boleto a la próxima Copa del Mundo contra el ganador del partido entre Ucrania y Suecia.

"En cuanto a Polonia, tenemos dos partidos igualados y difíciles: primero contra Albania en casa, y luego, posiblemente, contra alguno de Suecia y Ucrania fuera. En teoría, somos los favoritos, como Italia", completó Boniek.

