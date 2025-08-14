Mundial 2026: Chiellini sueña con final Italia-Brasil

“Nuestros muchachos se deben clasificar para darle esa alegría a muchos niños que todavía no han visto a Italia participar en un Mundial”, dijo el ex Juventus aludiendo a las dos frustradas participaciones de su selección nacional, eliminada por Suecia y por Macedonia del Norte en sendos repechajes camino a Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Cuando perdimos el repechaje con Suecia en 2017, no pude dormir durante varias noches”, confesó Chiellini, que integraba aquella selección comandada por Gian Piero Ventura, reemplazado en el cargo por Roberto Mancini, quien repitió la amarga experiencia ante Macedonia del Norte tras haber llevado a Italia a la cima al conquistar la Eurocopa en Wembley en 2021.

“Fue una experiencia increíble de la que conservó recuerdos inolvidables”, afirmó Chiellini sobre aquella única consagración con la “azzurra” que supo integrar en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 (del que le quedó como recuerdo la mordida que le asestó el uruguayo Luis Suárez) y que llegó al primero de ellos como campeona en Alemania 2006, pero se despidió de ambos en la fase de grupos.

Una situación a la que también se refirió al destacar que “en las Copas del Mundo, nunca me fue bien con la selección, a la que fui convocado por primera vez cuando tenía 15 años”.

Fueron ocho los goles que celebró en 117 partidos disputados con la “azzurra”, que no quiere perderse su tercera Copa del Mundo consecutiva y tratará de enderezar el rumbo con la asunción del campeón mundial Gennaro Gattuso como conductor, en reemplazo de Luciano Spalletti tras el traspié con Noruega en el inicio de las eliminatorias europeas que reavivó viejos fantasmas.

Apostando por la suerte de Italia, Chiellini dijo que su sueño sería ver frente a frente en la final del próximo Mundial a su selección ante el Brasil del italiano Carlo Ancelotti (“un técnico con el que lamento no haber trabajado”, afirmó) porque “sería un partido histórico”.

Italia perdió las dos finales mundialistas en las que enfrentó a ese rival (que ya tiene asegurada su presencia junto con la campeona mundial Argentina), pues cayó por un categórico 4-1 ante la “canarinha” que integraba Pelé en el Estadio Azteca en la Copa que albergó México en 1970 y repitió experiencia ante la entrenada por Carlos Alberto Parreira en Estados Unidos 1990, al caer por penales en el Rose Bowl de Los Angeles con aquel último remate malogrado por Roberto Baggio.

Lo que no pudo lograr con la selección, Chiellini lo logró con Juventus, pues celebró nueve “scudettos” consecutivos con la “Vecchia Signora”, además de cinco Copas Italia y tres Supercopas nacionales, a lo largo de sus 17 temporadas como jugador del club turinés, del cual hoy es dirigente.

“Soy un muchacho afortunado”, dijo al respecto durante la entrevista que le realizó “Vivo Azzurro TV” de la plataforma de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), en la que reconoció que para él “Juventus representa mi segunda familia y Turín se convirtió en mi ciudad, a la que amo, como amo a los fanáticos del club que siempre me han expresado su afecto”.

Sobre el final y al repasar su carrera deportiva, Chiellini reconoció que el delantero más difícil que le tocó enfrentar en su carrera fue el sueco Zlatan Ibrahimovic y que el astro portugués Cristiano Ronaldo, aún vigente, “fue el compañero de equipo del que más aprendí”.

(ANSA).