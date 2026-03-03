Mundial 2026: Colombia se despedirá del país con amistoso el 29 de mayo
El duelo se jugará en Bogotá ante un rival por definirse
"Lo que está establecido es que será en Bogotá el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá y los empresarios de El Campín", puntualizó Jesurun.
Colombia ya tiene previstos dos amistosos este mes, pues el jueves 26 jugará con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, y tres días después se medirá con Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.
Jesurun añadió que Colombia jugará su último amistoso el 7 de junio en Estados Unidos, apenas 10 días antes del debut ante Uzbekistán, previsto 10 días más tarde, en el estadio Azteca en Ciudad de México.
Colombia, que integra el Grupo K de la Copa del Mundo, jugará el 23 de junio en el Estadio Guadalajara de México con el ganador de la llave que disputan Congo/Jamaica/Nueva Caledonia; y cerrará la primera fase cuatro días después ante Portugal en el Estadio Miami. (ANSA).