Mundial 2026: Colombia se despedirá del país con amistoso el 29 de mayo

"Lo que está establecido es que será en Bogotá el día 29 de mayo, el rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá y los empresarios de El Campín", puntualizó Jesurun.

Colombia ya tiene previstos dos amistosos este mes, pues el jueves 26 jugará con Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, y tres días después se medirá con Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

Jesurun añadió que Colombia jugará su último amistoso el 7 de junio en Estados Unidos, apenas 10 días antes del debut ante Uzbekistán, previsto 10 días más tarde, en el estadio Azteca en Ciudad de México.

Colombia, que integra el Grupo K de la Copa del Mundo, jugará el 23 de junio en el Estadio Guadalajara de México con el ganador de la llave que disputan Congo/Jamaica/Nueva Caledonia; y cerrará la primera fase cuatro días después ante Portugal en el Estadio Miami. (ANSA).