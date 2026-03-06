Mundial 2026: ¨cristiano Ronaldo en riesgo?

"Viajará a España para someterse a un tratamiento con un terapista personal, como lo hacen otros jugadores. Esperamos que regrese lo antes posible para ayudar al equipo", completó el DT al responder a una consulta sobre las condiciones de CR7 tras la lesión que sufrió el sábado en el triunfo por 2-1 frente a Al Feiha en el torneo local.

Una lesión en un ligamento de la rodilla que lo obligó a dejar la cancha a poco del final, que se decía no era grave y que tras los dichos del entrenador generó preocupación por la cercanía de la Copa del Mundo que albergarán Estados Unidos, México y Canadá y en la que Portugal jugará en el Grupo K.

Grupo que compartirá con Colombia, Uzbekistán y con el ganador del repechaje que animarán República Democrática del Congo y el vencedor del choque entre Jamaica y Nueva Caledonia, del que saldrá el primer rival de Portugal en el Mundial, el 17 de junio.

Mundial en el que Portugal reza por poder contar con su goleador histórico que disputó sucesivamente los de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, donde se consagró campeón el astro argentino Lionel Messi, que todavía no confirmó si jugará también su sexta Copa del Mundo con la "albiceleste", con la que festejó 115 goles. (ANSA).