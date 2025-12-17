Mundial 2026: FIFA aumenta premios para participantes

La mayor parte de la contribución aprobada en Doha (US$655 millones) representa un aumento del 50% con respecto al Mundial de Qatar 2022, que contó con 32 selecciones y otorgó US$41 millones a Argentina, que sumó su tercera estrella en la edición.

El anuncio de la FIFA determina que cada una de las 48 selecciones que participen en la Copa del Mundo prevista en Estados Unidos, Canadá y México recibirá al menos US$10,5 millones.

La distribución de premios incluirá US$33 millones para el finalista, US$29 millones para la selección que complete el podio y US$27 millones para quien finalice en el cuarto puesto.

La FIFA anunció además que se destinarán US$19 millones a los equipos que terminen del quinto al octavo puesto, US$15 millones para los que terminen del noveno al decimosexto puesto, y US$11 millones para los que terminen del puesto 17 a la trigésima segunda ubicación.

Además, los equipos eliminados en la fase de grupos recibirán US$9 millones más US$1,5 millones para cubrir los gastos de preparación.

Asimismo, los clubes también recibirán una compensación de €335 millones por la cesión de sus jugadores que compiten en el Mundial 2026.

"La Copa Mundial también será revolucionaria en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial", destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. (ANSA).