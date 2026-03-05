Mundial 2026: FIFA canceló reservas hoteleras en México

Sin embargo, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, rechazó que haya "cancelaciones masivas" de albergues por parte de turistas que pensaban viajar a la ciudad y aparentemente por el temor a actos violentos derivados de la reciente muerte del máximo jefe criminal, Nemesio Oseguera "El Mencho".

"Los desbloqueos (liberaciones) de las reservas responden a la dinámica normal del mercado turístico, donde hoteles y agencias de viajes bloquean (reservan) habitaciones con base en expectativas de venta y, cuando estas no se materializan, los cuartos se liberan nuevamente al mercado", señaló a su vez Alberto Albarrán, director general de la AHCM.

Albarrán dijo que, de las 2 mil habitaciones de hotel que la FIFA tenía reservadas en la capital, fueron canceladas 800, lo que representa 1,7% de la oferta que hay en la ciudad.

Por su parte, Javier Puente, presidente de la AHCM, señaló que la FIFA "actúa como una agencia de viajes" también, comercializando paquetes que incluyen entradas a los estadios y a veces alojamiento y "también compra habitaciones para su equipo de trabajo, las selecciones que van a jugar y los periodistas".

Asimismo, Puente indicó que tales cancelaciones "no nos perjudican y, al contrario, nos benefician, porque esas habitaciones las vamos a poder vender más caras".

En tanto, el estado de Nueva York quiere flexibilizar las normas sobre el consumo de alcohol en espacios públicos durante el Mundial 2026, previsto del 11 de junio al 19 de julio.

La propuesta, presentada por el representante demócrata Tony Simone, busca permitir a la ciudad de Nueva York y a otros condados establecer "zonas de entretenimiento" donde se permita el "sip and walk" (comprar alcohol en bares o restaurantes y consumirlo en la calle en áreas designadas).

De aprobarse, la norma sería temporal y entraría en vigor del 1 de junio al 31 de julio.

Simone comentó que se inspiró en una medida similar aprobada por el estado de Washington para los partidos que se jugarán en Seattle.

Del total de partidos entre Estados Unidos, Canadá y México, ocho se jugarán en el cercano estadio MetLife de Nueva Jersey.

La FIFA planea organizar zonas para aficionados al aire libre, en particular del 17 al 28 de junio, con grandes zonas en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en Queens y del 4 al 19 de julio en el Rockefeller Center de Midtown Manhattan. (ANSA).