Mundial 2026: FIFA creará avatar de jugadores para ayudar a los árbitros

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de Lenovo, Yuanqing Yang, anunciaron este proyecto desde el escenario de la "Esfera" de Las Vegas, donde adelantaron "una serie de soluciones innovadoras que cambiarán la forma en que se organiza" el Mundial 2026.

Infantino y Yang aclararon las tres áreas principales en las que el equipo conjunto de "Football AI" ha estado trabajando para aportar innovaciones al Mundial 2026: seguir mejorando las tecnologías de arbitraje, aumentar las capacidades de análisis de partidos y mejorar la participación de los aficionados.

Una de las innovaciones clave será "Football AI Pro", un asistente generativo impulsado por Inteligencia Artificial desarrollado para apoyar a las 48 selecciones con una herramienta que analizará cientos de millones de datos de fútbol propiedad de la FIFA y organizados por ella para generar información en texto, video, gráficos y visualizaciones 3D, con aplicaciones tácticas que se pueden usar para el análisis antes y después de los partidos, pero no durante el juego en vivo.

Asimismo, los 1248 jugadores de las 48 selecciones que participarán de la Copa del Mundo prevista en Estados Unidos, Canadá y México serán escaneados digitalmente (en sólo 1 segundo) para crear un modelo 3D preciso, que capturará las dimensiones de las partes del cuerpo con extrema precisión y rastreará a los jugadores con fiabilidad durante movimientos rápidos u obstruidos, lo que beneficiará al sistema de control del fuera de juego.

Estos mismos modelos 3D permitirán que las decisiones de fuera de juego tomadas por el VAR se muestren de forma más realista y atractiva para los aficionados en los estadios y para los televidentes.

Esta misma tecnología ya fue probada por la FIFA en la Copa Intercontinental 2025, durante un partido que Flamengo le ganó por 2-0 al Pyramids FC en diciembre pasado para sellar su boleto a la final en la que el equipo brasileño cayó por penales ante París Saint-Germain tras el empate 1-1 entre sí.

También habrá una nueva versión de "Referee View", la cámara que usó el árbitro en el Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos, donde Chelsea se consagró campeón tras golear por 3-0 al París Saint-Germain.

Gracias a la Inteligencia Artificial, las imágenes en movimiento se estabilizarán, reduciendo el desenfoque.

La FIFA anunció en diciembre de 2025 que estaba probando una nueva tecnología que puede determinar si el balón sale del campo antes de marcar un gol. También desarrolló una "recreación 3D en tiempo real" para tomar decisiones de fuera de juego en línea visual. (ANSA).