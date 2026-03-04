Mundial 2026: FIFA evalúa posible reemplazante de Irán

En diálogo con la Rai, la dirigente italiana respondió así a una pregunta relacionada con la escalada del conflicto bélico que se inició el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, que respondió a la agresión, y que amenaza con expandirse a otros países de Medio Oriente.

Un cronista le preguntó a Christillin sobre la posibilidad de que Italia (que debe disputar un doble repechaje en busca de su boleto para no faltar por tercera edición consecutiva en una Copa del Mundo) fuera la eventual reemplazante de Irán.

"La decisión le corresponde al Consejo de la FIFA, aunque por lo general Infantino suele decidir solo", afirmó.

En la que sería su séptima participación mundialista, Irán integrará el Grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, rival este último frente al cual debería debutar el 15 de junio en Los Ángeles. (ANSA).