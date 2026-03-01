Mundial 2026: FIFA monitorea sucesos "en todos los frentes"

"Mantuvimos una reunión. Aún es pronto para comentar en detalle, pero seguiremos de cerca la evolución de la situación en todos los frentes a nivel mundial", afirmó Grafstrom en el marco de la reunión general anual de la International Football Association Board (IFAB) en Cardiff.

Grafstrom respondió de esta manera al ser consultado sobre la eventual ausencia de la selección de Irán en el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

De hecho, la selección de Irán comparte el Grupo G del Mundial 2026 con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y tiene previstos dos partidos en Los Angeles y otro en Seattle.

En tanto, la prensa iraní divulgó declaraciones atribuidas al presidente de la Federación de Fútbol de ese país (FFIRI), Mehdi Taj, quien según esos reportes indicó a la televisión estatal que era "poco probable" mirar hacia el Mundial 2026 con confianza.

Por otra parte, la prensa europea publicó que la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) suspendió todos los partidos del torneo doméstico tras la respuesta militar de Irán, que lanzó misiles hacia Doha.

Justamente el Estadio de Lusail de Qatar debe albergar el viernes 27 la Finalísima entre Argentina y España en el duelo entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa.

En tal sentido, la prensa de España publicó que el duelo entre Argentina, que en el Mundial 2026 intentará revalidar su coronación de Qatar 2022, y la "Furia" está "en fuerte riesgo" de ser aplazado tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

La respuesta de Irán, atacando bases del ejército estadounidense en países vecinos como Bahrein, provocó la cancelación de los ensayos de la escuderías de la Fórmula 1 para probar los neumáticos Pirelli de cara al inicio de la nueva temporada en Australia, el 8 de marzo.

El cierre de los espacios aéreos generado por el conflicto bélico, con la suspensión de muchos vuelos previstos, impidió que el personal de los equipos de la F1 se embarcara con destino a Sakhir y, pese a que algunos evalúan la posibilidad de apelar a vuelos charter, la atención está centrada en la evolución de los acontecimientos. (ANSA).