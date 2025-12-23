Mundial 2026: Gattuso "obsesionado" con la clasificación

"Nuestra obsesión es ir al Mundial, volver a donde hemos estado durante tantos años, incluso como protagonistas. Tenemos que desearlo a toda costa, no empezar a ver fantasmas a la primera señal de dificultad", afirmó Gattuso a Vivo Azzurro TV, la plataforma de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El ex mediocampista, campeón mundial con Italia en Alemania 2006, asumió como DT de la "azzurra" en junio de 2025 en reemplazo de Spalletti, actual entrenador de Juventus que fue despedido tras un mal inicio en el Grupo I de las Eliminatorias europeas al torneo previsto el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.

Gattuso, de 47 años, sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que la "azzurra", a la que goleó por 3-0 como local (con Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Ese resultado confirmó a Italia en el segundo puesto del Grupo I, tras lo cual el sorteo realizado por la FIFA determinó que la "azzurra" recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra", ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022, perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para esas ediciones del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza.

"Nos jugamos algo importante, todo el país nos espera. Tenemos jugadores fuertes. Necesitamos calma, tendremos que llegar con la mentalidad adecuada y amor por el país que representamos y por esta camiseta. A ver si estamos listos para lo que nos espera", resaltó Gattuso.

"Sabía que había asumido una gran responsabilidad al convertirme en seleccionador y que no era fácil, pero debo decir que en los seis partidos que hemos jugado, excepto en el último, donde fallamos la segunda parte, los jugadores lo han dado todo", enfatizó Gattuso.

"El equipo siempre ha estado listo. He visto actitudes muy positivas, una mentalidad positiva y un gran sentido de pertenencia. He encontrado un grupo de chicos que intenta darlo todo. Creo que se nota", insistió el ex mediocampista del Milan, entre otros.

Gattuso reveló que aceptó "inmediatamente" cuando recibió el llamado del presidente de la FIGC, Gabriel Gravina, para asumir como DT de Italia en reemplazo de Spalletti.

"No consideré los pros ni las contras. Acepté y no me arrepiento. Estoy orgulloso de representar a mi país. Me siento privilegiado, un hombre muy afortunado", destacó Gattuso, quien agradeció especialmente a Marcello Lippi, DT de Italia en Alemania 2006.

"Le doy las gracias y no niego que, desde que soy entrenador principal, he copiado y pegado mucho de lo que ha hecho. Ser constante, ser honesto, darle esa confianza extra a un jugador cuando tiene dificultades, inculcarle un sentido de pertenencia.

Era un maestro en eso", ponderó Gattuso sobre Lippi.

La coronación en Alemania 2006 también marcó la ocasión más reciente en la que Italia superó la fase de grupos de un Mundial, pues se despidió en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014.

"Tengo mucha responsabilidad, pero he vivido con presión toda mi vida. Espero darlo todo y, junto a mis jugadores, dar alegría a toda Italia", apostó Gattuso sobre la clasificación a la Copa del Mundo prevista en Estados Unidos, Canadá y México.

El optimismo de Gattuso se basa en el desempeño que vio en sus convocados: "en estos meses, valoré mucho los sacrificios que hicieron. Algunos estuvieron mal y se quedaron con nosotros todo el tiempo. Eso está bueno, un equipo no se construye con sólo pasar 3 o 4 días juntos", subrayó el entrenador "azzurro".

