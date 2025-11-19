Mundial 2026: Goles épicos clasifican a Escocia tras 28 años de espera

Escocia finalmente regresa a la Copa del Mundo después de una espera de 28 años tras una victoria salvaje que culminó una campaña de clasificación verdaderamente extraña.

El Ejército Tartan de fanáticos vestidos con kilts ahora está haciendo planes para un viaje de verano a Estados Unidos, Canadá y México gracias a una victoria en más de 90 minutos en Glasgow el martes que resumió su rara vez gloriosa y mayormente agonizante historia en la Copa del Mundo.

Tres goles instantáneamente clásicos — dos de ellos en tiempo de descuento, uno desde la línea media — llevaron a Escocia a una improbable victoria 4-2 sobre la favorita Dinamarca en el bullicioso Hampden Park.

La clasificación en el grupo de cuatro equipos muestra a Escocia en la cima con dos puntos de ventaja sobre Dinamarca y dirigiéndose a su primera Copa del Mundo desde 1998.

Lo que la tabla no dice es cómo los escoceses fueron totalmente superados en gran parte de cada victoria en casa contra Grecia, Bielorrusia y un equipo danés que aún parecía muy superior jugando la última media hora con diez jugadores.

"Pensé que fuimos bastante malos para ser honesto, pero ¿a quién le importa?" bromeó el centrocampista John McGinn en una entrevista posterior al partido con la BBC.

Escocia solo tuvo la oportunidad de avanzar el martes a pesar de perder otro extraño partido en Grecia tres días antes. Dinamarca, que ahora enfrenta el peligro de los playoffs europeos en marzo, dejó la puerta abierta a los escoceses porque la modesta Bielorrusia de alguna manera logró un empate 2-2 el sábado en Copenhague.

"Hemos tenido mucho trauma como equipo de Escocia, muchos golpes", dijo McGinn, de 31 años, "pero esta noche cruzar la línea fue una sensación increíble".

La emoción fue intensa para el capitán Andy Robertson, quien luego reveló que pasó parte del martes llorando en su habitación de hotel pensando en su compañero de equipo de Liverpool de mucho tiempo, Diogo Jota, quien murió en un accidente automovilístico en julio.

Trío de goles maravillosos

El indiscutible mejor gol de Escocia había sido el regate y disparo en solitario de Archie Gemmill contra los Países Bajos en la Copa del Mundo de 1978 — una victoria 3-2 que no fue suficiente para avanzar y es un símbolo de los heroicos fracasos futbolísticos de la nación.

Fue inmortalizado en una escena atrevida por los célebres actores Ewan McGregor y Kelly Macdonald en la emblemática película escocesa "Trainspotting".

Ahora tiene competencia.

Una acrobática chilena de Scott McTominay, suspendido en el aire para estirar una pierna derecha telescópica, puso a Escocia por delante en el tercer minuto.

Con 2-2 en tiempo de descuento, el defensor suplente Kieran Tierney conectó un dulce primer toque que giró y se curvó hacia la red desde 25 metros.

"Nunca, nunca me sentiré así en un campo de fútbol de nuevo", dijo McGinn, quien reconoció que comenzó a pensar con temor en los playoffs solo dos minutos antes del disparo de Tierney.

El cuarto gol vino desde más de 50 metros, dentro de la mitad del campo de Escocia, con el último disparo del juego, Kenny McLean elevando el balón sobre el portero Kasper Schmeichel hacia una red vacía.

Viejo portero

Los porteros de Escocia desde septiembre fueron dos hombres que no han tenido un solo minuto de juego para sus clubes esta temporada.

Y uno de ellos cumplirá 43 años el próximo mes.

Craig Gordon es ahora el suplente en el líder de la liga escocesa Hearts. Fue necesario para el entrenador Steve Clarke jugar su 83º partido con la selección nacional el martes debido a la lesión de Angus Gunn, quien es la tercera opción en el Nottingham Forest en la Liga Premier inglesa.

Gordon no cometió errores contra Dinamarca después de hacer paradas clave el sábado en una derrota 3-2 contra Grecia que amenazó con ser una paliza antes de la remontada de Escocia en la segunda mitad.

Bien podría ser el más viejo de entre los 1.248 jugadores que se seleccionarán para las 48 listas de la Copa del Mundo en junio.

El cinco de diciembre en Washington DC, Escocia conocerá a sus tres oponentes en la fase de grupos, con el objetivo de avanzar a la siguiente fase en una Copa del Mundo por primera vez en el octavo intento.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes