Mundial 2026: Infantino sereno pese a violencia en México

"Nosotros estamos en contacto constante con las autoridades de México, con la presidencia, con todos y estamos mirando con atención la situación, pero tengo una confianza total en México, tengo una confianza total en las autoridades, en la gente también de México", afirmó Infantino en declaraciones a Caracol Radio.

El presidente de la FIFA visitó Colombia a propósito de la inauguración del hotel de concentración al interior de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Barranquilla.

"Lo que queremos es que el Mundial y el fútbol sean una fiesta para todos y México es un país de fútbol y estoy seguro que va a hacer todo lo posible y más para que todos seamos bienvenidos y Colombia lo va a pasar fenomenal en México y en Estados Unidos también", agregó el presidente de la FIFA.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, apodado "El Mencho", jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, desató una violencia sin precedentes en varias zonas de México, lo que ha despertado dudas sobre la realización del Mundial 2026 en ese país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó ayer cualquier riesgo para los aficionados al fútbol que viajen a Guadalajara, asegurando que se implementarán todas las medidas de seguridad.

México albergará cuatro partidos del Mundial 2026 y el torneo internacional de repechaje en marzo para determinar los 2 últimos clasificados al torneo además de varios amistosos, incluyendo uno entre la selección anfitriona y Portugal el 28 del próximo mes.

También el DT de México, Javier Aguirre, expresó su confianza: "Todo marcha según lo previsto en cuanto al desarrollo regular del partido", declaró en rueda de prensa ante las preocupaciones expresadas por la federación portuguesa.

En tanto, la Federación Boliviana de Fútbol enviará una carta a la FIFA solicitando mayores medidas de seguridad antes del torneo internacional de repechaje para el Mundial 2026 programado en México justamente por la ola de violencia que estalló tras el asesinato de "El Mencho".

"Solicitaremos que se incrementen todas las medidas de seguridad. Como delegación, estamos tomando todas las precauciones", declaró el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, especificando que esperan las decisiones de la FIFA, incluyendo un posible cambio de sede.

El torneo, que otorgará dos plazas para el Mundial 2026, se celebrará en Guadalajara y Monterrey, con la participación de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

Bolivia se enfrentará a Surinam el 26 de marzo en Monterrey.

(ANSA).