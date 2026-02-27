Mundial 2026: la Copa aterrizó en México

El trofeo que alzará el campeón de la cita, que se pondrá en marcha dentro de 100 días también en Estados Unidos y Canadá, hizo escala previa en Brasil, el país más laureado de la historia con cinco coronas, una de ellas en la edición que también albergó México en 1970 de la mano del recordado "Rey" Pelé.

La Copa fue recibida con gran algarabía en el flamante Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al norte de la capital, en una ceremonia encabezada por autoridades de la FIFA, del gobierno de México y de figuras legendarias del fútbol mexicano como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Oscar Pérez.

La gira en territorio "azteca" comenzará el sábado en la occidental ciudad de Guadalajara, rodeada de fuertes medidas de seguridad porque se trata de un bastión del Cartel Jalisco Nueva Generación que "El Mencho" encabezaba.

El periplo incluirá otras diez ciudades: León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Mérida y finalmente Ciudad de México, donde estará del 5 al 8 de junio próximos, y en cuyo Estadio Azteca también alzó la Copa al cielo el recordado Diego Maradona, campeón mundial con Argentina en 1986.

