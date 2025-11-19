Mundial 2026: Lo que debes saber sobre el repechaje del torneo del próximo año

ZURICH, Suiza (AP) — Los últimos seis lugares para la Copa del Mundo 2026 se determinarán mediante dos torneos de repechaje en marzo.

Cuatro equipos más se clasificarán desde Europa, junto con dos del resto del mundo.

Los playoffs de la UEFA consistirán en 16 naciones, mientras que los repechajes intercontinentales de la FIFA contarán con seis.

Los equipos exitosos se unirán a las otras 42 naciones que se han clasificado para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, que se llevará a cabo en junio y julio.

Esto es lo que debes saber sobre los playoffs.

Playoffs europeos

Doce subcampeones de los grupos de clasificación europeos avanzaron a los playoffs. Cuatro equipos más avanzaron como los ganadores de grupo mejor clasificados de la Liga de Naciones de la UEFA que no se ubicaron entre los dos primeros de su grupo de clasificación europeo.

Subcampeones de grupo: Albania, Bosnia y Herzegovina, República Checa, Dinamarca, Italia, Kosovo, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Turquía, Ucrania, Gales.

Ganadores de grupo de la Liga de Naciones: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte.

Los equipos se colocarán en un sorteo con cabezas de serie de cuatro bombos, basado en la posición de clasificación FIFA de los 12 subcampeones. Los ocho mejores equipos serán cabezas de serie. Los cuatro últimos, junto con los clasificados de la Liga de Naciones, no serán cabezas de serie.

Los cuatro equipos mejor clasificados en el Bombo uno tendrán garantizadas semifinales contra los clasificados de la Liga de Naciones. Habrá un total de ocho semifinales, con los equipos cabezas de serie jugando en casa.

Equipos cabezas de serie: (Bombo 1) Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania; (Bombo 2) Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia.

Los ganadores de las semifinales avanzan a cuatro finales para determinar los equipos que se clasificarán para la Copa del Mundo.

Las semifinales se jugarán el 26 de marzo y las finales serán el 31 de marzo.

Repechajes intercontinentales

El torneo de repechaje intercontinental reunirá a seis equipos de todo el mundo, compitiendo por dos lugares de clasificación.

Dos equipos de la CONCACAF y uno de Asia, África, Sudamérica y Oceanía competirán.

Equipos de repechaje:

AFC - Irak

CAF - Congo

CONCACAF - Jamaica, Surinam

CONMEBOL - Bolivia

OFC - Nueva Caledonia

Los dos equipos mejor clasificados, Irak y Congo, son cabezas de serie y avanzan automáticamente a una de las dos finales de repechaje.

Los cuatro equipos con menor clasificación no son cabezas de serie y se sortearán para jugar en dos semifinales, con los ganadores avanzando a una de las dos finales de repechaje.

Los dos equipos ganadores de las finales se clasifican para la Copa del Mundo.

Los repechajes internacionales se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo.

Sorteo de la Copa del Mundo

El sorteo para la Copa del Mundo se llevará a cabo en Washington DC el 5 de diciembre antes de que se confirmen los equipos que avanzan a través de los playoffs.

La Copa del Mundo comienza el 11 de junio y la final está programada para el 19 de julio.

